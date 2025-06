Reyes Galindo presenta iniciativa para tipificar el Fraude Deportivo en el Código Penal de Michoacán

Morelia, Mich., 18 de junio de 2025.- Reyes Galindo Pedraza, coordinador parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso de Michoacán, presentó una iniciativa para erradicar las prácticas que conllevan al fraude deportivo en la entidad, esto a través de la adición de un artículo 220 Bis, al Código Penal para el Estado.

Al exponer los motivos, el líder del PT en el poder legislativo del estado, señaló que pese al impacto nocivo qué tiene la corrupción, el fraude deportivo que tiene en la sociedad y en la economía de Michoacán y de México, no existe aún una legislación que sancione penalmente conductas que conlleven la intención de arreglar o amañar el resultado de pruebas, encuentros, torneos o competencias en el deporte profesional, semiprofesional y amateur; lo cuál aseveró, es una razón fundamental para tipificar el Fraude Deportivo en el Código Penal del Estado de Michoacán.

“Esta iniciativa, busca preservar la honorabilidad en las diversas competencias deportivas, que los valores de respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, igualdad e inclusión, no sean trasgredidos, que se reconozca la meritocracia deportiva y aquellos que llegarán a vulnerarlos sean merecedores a penas y sanciones ejemplares”, expuso el congresista.

“Para el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, es fundamental que el deporte vuelva a ser punto de encuentro de la convivencia social. Dicha labor hoy día representa un reto para los gobiernos nacionales y subnacionales de todo el mundo ya que, con base en cifras del Primer Informe Global sobre Corrupción en el Deporte, publicado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNDOC), se calcula que cada año circulan hasta 1.7 billones de dólares en los mercados de apuestas ilícitas a nivel mundial”, acotó.

En ese contexto, Reyes Galindo recordó que a lo largo de la historia de México, el deporte ha sido en motivo para la unión del familiar y comunitaria, es por eso que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce y garantiza el acceso al deporte como un Derecho Humano de todas y todos los mexicanos.

“Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia”, esto dijo, se encuentra establecido en el decimoquinto párrafo del artículo 4o. de nuestra Carta Magna.

“En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT), siguiendo los valores de: No mentir, No robar y No traicionar al pueblo de México, velaremos por preservar los valores que el deporte la integridad, la honestidad y el desarrollo de la libre y sana convivencia deportiva”, refrendó.