Revisará municipio de Querétaro cumplimiento del servicio concesionado de recolección de basura

Querétaro, Querétaro, a 27 de noviembre de 2024.- Felifer Macías Olvera, presidente municipal de Querétaro, reconoció que solicitó a la Secretaría de Servicios Públicos Municipales revisar la concesión que tiene la empresa Red Ambiental, la cual tiene un contrato por 15 años para la recolección de basura y manejo de los residuos en el relleno sanitario.



Recordó que en la sesión de Cabildo del martes pasado, el Ayuntamiento de Querétaro autorizó los acuerdos para la actualizar la tarifa para los servicio recolección y traslado de residuos sólidos no peligrosos, así como la disposición final de los residuos sólidos municipales en el relleno sanitario para el ejercicio fiscal 2025 por lo que ahora pasarán de 874 pesos a mil dos pesos por tonelada.



“Estamos en esa evaluación de si estamos o no satisfechos con el servicio de la prestación de basura; estos primeros dos meses de gestión tiene el cargo el titular de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, José Armando Presa Ortega, que haga una evaluación total, específica y a detalle de todo este servicio de recolección y se hay irregularidades, si hay deficiencias, si hay una evaluación del ciudadano deficiente, estaremos contemplando todas las medidas de sanción, modificación o incluso porque no, cancelación de concesiones si es que el servicio no se está dando correctamente”.



Reconoció que, la concesión de Red Ambiental tiene un contrato vigente desde hace ochos años, y únicamente se actualizaron las tarifas para el 2025, las cuales tienen que ver con el incremento del combustible que utilizan el tonelaje que se recolecta y se recibe tanto en la empresa recolectora como también en el relleno sanitario.



“Simplemente es una autorización de un contrato que ya existe, pero también lo quiero decir con toda claridad esta administración en menos de dos meses que llegamos está revisando todo a cabalidad y yo como presidente municipal estoy revisando el actuar de cualquier empresa que tenga que ver con el municipio de Querétaro (…); Son 15 años de concesión y va a la mitad, todavía falta un rato, pero hoy mi responsabilidad como alcalde es revisar cada contrato, cada concesión y cada cosa que hoy esté vigente en el municipio y que se haya otorgado en años anteriores; aquí el llamado a la empresa es muy puntual: empresa que está involucrada con el municipio y si no cumple se puede ir”.