Resultados en educación resaltan a cuatro años de la administración estatal: Gaby Molina

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Septiembre de 2025 a las 15:36:28

Morelia, Michoacán, a 25 de septiembre de 2025.- En el marco de cuarto Informe del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, el tema educativo es de los que más destaca por sus resultados. La secretaria de Educación, Gaby Molina, señaló que la reducción del rezago educativo en un 3.2% es uno de los principales logros.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), más de 159 mil personas concluyeron un nivel educativo, algo que pone a Michoacán como ejemplo a nivel nacional, con políticas públicas, programas y estrategias que dan resultados.

Además, se han invertido más de 2 mil millones de pesos en programas socioeducativos, equipamiento e infraestructura. Estos recursos se destinaron a todos los niveles, incluyendo la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), donde se recuperaron campus abandonados.

La SEE también entregó alrededor de 3,000 nuevas plazas docentes y reportó un aumento en la matrícula de nivel medio superior y superior, aunque reconoce que el desafío es mantener y mejorar estos indicadores.

El pago puntual y completo de salarios, bonos y prestaciones es de suma importancia para estos logros, que se alcanzan gracias al reordenamiento administrativo, al adecuado manejo de los recursos estatales y al apoyo del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.