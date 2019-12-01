Restablece CEI paso peatonal en Tolimán, Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Octubre de 2025 a las 08:41:33

Tolimán, Querétaro, 1 de octubre del 2025.- Derivado de las labores y atención del personal y maquinaria de la Comisión Estatal de Infraestructura (CEI), se restableció el paso peatonal en la comunidad de Nogales, Tolimán, luego de las afectaciones por lluvias y el desbordamiento del río en la zona de la obra.

El proyecto, que avanza según lo previsto, consiste en la construcción de un puente vehicular sobre la Carretera Estatal 110, con una inversión superior a 27 millones de pesos en beneficio de más de 13 mil habitantes.

La titular de la CEI, Sonia Carrillo Rosillo, acudió a supervisar los trabajos y a dialogar con las y los vecinos, reiterando que cuentan con el respaldo del Gobierno del Estado de Querétaro.

Con ello, se refrenda el compromiso de atender de manera oportuna las contingencias y de avanzar en la ejecución de obras estratégicas que mejoren la calidad de vida de las familias.