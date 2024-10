Respeto democrático a la libertad de decisión: Melba Albavera Padilla

Morelia, Michoacán; a 10 de octubre de 2024.- Como presidenta de la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género, represento a todas las mujeres de mi distrito y de mi estado, represento a las que están de acuerdo con este dictamen y también a quienes no lo comparten, pero es mi obligación defender las libertades democráticas”, afirmó la diputada Melba Edeyanira Albavera Padilla.

Desde la máxima tribuna del estado, la legisladora por el partido Morena razonó el sentido de su voto a favor de la iniciativa con carácter de dictamen con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Michoacán, elaborado por la Comisión de Justicia, relativo a la interrupción legal del embarazo.

Durante la sesión ordinaria de este jueves Melba Edeyanira Albavera recordó que ella llegó a esa representación por la vía democrática, por mayoría de votos, representando a todo un movimiento, por lo que “me queda claro que no tengo derecho a decidir por otras y no me sentaré en la silla de los observadores”.

Puntualizó que ella profesa una religión y es una mujer firme en su fe, sin embargo, no habría de sustraerse de su obligación como legisladora, por lo que su voto sería a favor del dictamen que despenaliza la libre decisión de las mujeres.