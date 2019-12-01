Respalda Brissa Arroyo acciones legislativas contra la extorsión 

Respalda Brissa Arroyo acciones legislativas contra la extorsión 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Septiembre de 2025 a las 19:12:20
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 26 de septiembre de 2025.- La diputada local, Brissa Arroyo,  destacó que en el Congreso del Estado se estará acompañando aquellas reformas federales que contribuyen a la protección de la ciudadanía.

En ese sentido, la Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD) en la 76 legislatura, celebró la aprobación de la Minuta con  proyecto de Decreto mediante la cual se reforma el inciso A de la fracción XXI del artículo 73 de nuestra Constitución. 

La legisladora local explicó que dicha reforma fue una propuesta del gobierno federal al Congreso de la Unión con el objetivo de prevenir, investigar, sancionar y erradicar el delito de extorsión, contar con mecanismos  de atención a las víctimas y evitar lagunas legales en los marcos normativos de las entidades federativas.

Con la reforma se contará con un marco jurídico en el que se establece la prevención de la extorsión en los tres órdenes de gobierno, la colaboración entre las diversas instituciones de seguridad pública, el uso de la tecnología y/o de sistemas de inteligencia. 

Durante la discusión en el Congreso del Estado se puso de manifiesto que la extorsión es un delito que impactas negativamente en la economía de las familias, la certeza jurídica en los bienes y erosiona la tranquilidad y estabilidad social.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Zitácuaro es más que un episodio de violencia: Juan Antonio Ixtláhuac
Gobierno de Chiapas mantiene brigadas de apoyo a las 19 comunidades afectadas tras las fuertes lluvias; indican que más de 600 personas fueron damnificadas por el temporal
Fiscalía investiga homicidio de comerciante en mercado de Chilpancingo
FGE obtiene pena maxima de 50 años de prision contra Isaac Saúl O., culpable de feminicidio a su pareja Esli Viridiana N.
Más información de la categoria
Caos en la Península de Yucatán: apagón masivo deja a más de 2 millones sin luz en medio de un calor sofocante
Bedolla presenta informe regional en Zamora; anuncia modernización carretera
Rusia alistaría a China con equipo y tecnología para invadir Taiwán: RUSI
Alfonso Martínez inaugura exposición dedicada a José Saramago, en el marco de la FILLM 2025
Comentarios