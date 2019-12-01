Respalda Brissa Arroyo acciones legislativas contra la extorsión 

Morelia, Michoacán, a 26 de septiembre de 2025.- La diputada local, Brissa Arroyo, destacó que en el Congreso del Estado se estará acompañando aquellas reformas federales que contribuyen a la protección de la ciudadanía.

En ese sentido, la Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD) en la 76 legislatura, celebró la aprobación de la Minuta con proyecto de Decreto mediante la cual se reforma el inciso A de la fracción XXI del artículo 73 de nuestra Constitución.

La legisladora local explicó que dicha reforma fue una propuesta del gobierno federal al Congreso de la Unión con el objetivo de prevenir, investigar, sancionar y erradicar el delito de extorsión, contar con mecanismos de atención a las víctimas y evitar lagunas legales en los marcos normativos de las entidades federativas.

Con la reforma se contará con un marco jurídico en el que se establece la prevención de la extorsión en los tres órdenes de gobierno, la colaboración entre las diversas instituciones de seguridad pública, el uso de la tecnología y/o de sistemas de inteligencia.

Durante la discusión en el Congreso del Estado se puso de manifiesto que la extorsión es un delito que impactas negativamente en la economía de las familias, la certeza jurídica en los bienes y erosiona la tranquilidad y estabilidad social.