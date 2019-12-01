Rescatan saberes ancestrales con Taller de Medicina Tradicional Purépecha en Los Reyes, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Septiembre de 2025 a las 11:25:01

Los Reyes, Michoacán, a 26 de septiembre de 2025.- El Ayuntamiento de Los Reyes, que encabeza el presidente municipal Humberto Jiménez Solís, realizó con gran éxito el Taller de Medicina Tradicional Purépecha con el tema “Anginas”, una valiosa oportunidad para rescatar y compartir conocimientos que fortalecen la salud de la comunidad.

Estos talleres, que se llevan a cabo de manera frecuente y de forma totalmente gratuita, buscan preservar los saberes ancestrales y acercar a la población alternativas para el cuidado de su salud. La participación de las y los asistentes fue muy entusiasta, mostrando el interés de la ciudadanía por mantener vivas estas prácticas.

Las y los participantes agradecieron el impulso y respaldo del presidente municipal Humberto Jiménez Solís y de la Lic. América Jiménez, Asesora Honorífica de SEDESOL, por su compromiso en promover actividades que refuercen la identidad cultural y fortalezcan la salud de las familias.

“Con estas acciones acercamos conocimiento, fomentamos nuestras tradiciones y contribuimos al bienestar de la gente, porque en Los Reyes seguimos trabajando con el corazón”, destacó el edil.