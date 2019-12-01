Rescatan a lomito maltratado en Altozano; agresor argumenta "castigo"

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 1 de Octubre de 2025 a las 17:46:05

Morelia, Michoacán, 1 de octubre de 2025.- Con diversos golpes y lesiones en la cabeza fue rescatado un lomito que era golpeado y maltratado por un hombre. Los hechos fueron reportados en la zona de Altozano, junto al restaurante Ajumma, en Morelia.

A través de redes sociales se dieron a conocer videos captados por las cámaras de un dispositivo móvil, en las imágenes se observa a un hombre con un lazo golpeando varias veces al perrito, mientras se escuchan sus llantos.

Personal del Instituto de Protección Animal acudió al lugar para atender el reporte y, al observar las condiciones del lomito, lo retiró del predio y lo trasladó al IMPA.

Según los argumentos del presunto maltratador, golpeó al perro debido a que se salió del terreno "y tenía que aplicarle un castigo".

Veterinarios del Instituto realizarán la valoración del lomito, el cual se mantendrá en recuperación. El caso y los resultados de salud se darán a conocer a la Unidad de Investigación de Maltrato Animal de la Fiscalía General del Estado.