Renuncia Minerva Bautista al PRD

Morelia, Michoacán, a 28 de agosto del 2024.-Renuncia Minerva Bautista Gómez, al Partido de la Revolución Democrática, señaló que no comulga con las ideologías del actual Sol Azteca, instituto que consideró traicionó a la militancia que hasta el último momento brindó su voto.

En rueda de prensa, la regidora del PRD, dió lectura a un documento donde destacó que durante los últimos meses en dicho instituto prevalecieron los intereses particulares.

"A esta nueva etapa con la que ya no me siento identificada, ni comparto las decisiones que se están tomando dentro de él. Uno de los principios que nos dieron identidad era NO BUSCAR EL PODER, POR EL PODER MISMO, sino como instrumento para la transformación y mejora de las cosas para todas y todos, y hoy que prevalecen los intereses personales y las decisiones cupulares, me retiro",comentó Bautista Gómez quien comulgó 33 años dentro del PRD.

Apuntó seguirá trabajando en acciones como la defensa de los derechos de los animales y descartó adherirse a Morena, instituto político que reconoció la han invitado desde hace varios años y donde tiene amigos, pero no comulga con la ideología.