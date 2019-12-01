Refuerza Quiroga su compromiso con la comunidad migrante a través de la Tarjeta Orgullo Migrante

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Octubre de 2025 a las 19:15:13

Quiroga, Michoacán, a 1 de octubre 2025.- La presidenta municipal de Quiroga, Alma Mireya González Sánchez, dio a conocer la puesta en marcha del Centro de Atención al Migrante y sus Familias, así como la implementación de la Tarjeta Orgullo Migrante, una iniciativa que busca reconocer y fortalecer el vínculo de los migrantes michoacanos con su tierra y con sus familias.

La alcaldesa destacó que este programa transformará las remesas en oportunidades de desarrollo, acceso a beneficios y servicios que eleven la calidad de vida de las familias en Michoacán.

“Nuestros migrantes son orgullo de Quiroga y de Michoacán. Con esta tarjeta buscamos retribuirles y darles herramientas que fortalezcan sus lazos con su comunidad y mejoren las condiciones de vida de sus familias”, señaló.

Entre los requisitos para obtener la tarjeta se encuentran: identificación oficial (INE), comprobante de domicilio, teléfono, correo electrónico y comprobante de recepción de remesas. Podrán acceder a este beneficio receptores de remesas, pensionados del Seguro Social de los Estados Unidos de América y migrantes retornados.

Asimismo, la Tarjeta Orgullo Migrante ofrece importantes beneficios, tales como envíos de dinero con comisiones muy bajas y con mejor tipo de cambio; descuentos y promociones en empresas participantes de diversos sectores como restaurantes, farmacias, funerarias, hospitales, papelerías, laboratorios, carnicerías, construcción, agencias de viajes y hoteles, entre otros.

Ante esto, la edil hizo un llamado a los ciudadanos a registrarse de manera gratuita y aprovechar este programa que fortalece la economía familiar y reconoce el esfuerzo de los migrantes que envían remesas desde Estados Unidos.

El registro puede realizarse a través de la página oficial www.migrante.michoacan.gob.mx o comunicándose al teléfono 443 482 6243 para mayor información.