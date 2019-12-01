Reformas a Ley de Amparo protege al pueblo y evita que corruptos lo usen como escudo: Morón

Ciudad de México., a 03 de octubre de 2025.- "Las reformas que aprobamos a la Ley de Amparo son un paso contundente para brindar justicia al pueblo de México, ya que ahora estarán protegidos, accederán a procesos ágiles y transparentes, además de que cerramos la puerta a que se use como un escudo de actos de corrupción y evasión", sentenció el senador de Morena por Michoacán, Raúl Morón Orozco.

El legislador fue enfático en señalar que la reforma no afecta al amparo sino que lo fortalece y puso como ejemplo que al ampliarse el interés legítimo, se le da voz a colectivos y comunidades defiendan causas comunes.

Recalcó que uno de los puntos claves es que ahora las y los jueces deberán señalar con claridad qué autoridad debe cumplir cada parte del fallo, con lo que no se cierra la puerta a alargar la justicia y a colocar obstáculos que impidan el cumplimiento de sentencias.

Raúl Morón, mostró su beneplácito sobre el hecho de que ahora no podrán alargarse suspensiones contra órdenes de aprehensión ni contra quienes violen leyes ambientales; se elimina el amparo en créditos fiscales firmes, por lo que aquellos que lo usaban para proteger su evasión fiscal y lavado de dinero ya no podrán realizarlo.

Finalmente, el senador criticó la postura en contra del PRIAN contra las reformas, al señalar que llegaron a utilizar el amparo para frenar proyectos estratégicos, evadir impuestos y blindar negocios ilegales y aseguró que quienes representan a la Cuarta Transformación únicamente buscan defender el derecho del pueblo a la justicia.