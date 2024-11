Reforma Constitucional para Garantizar la Autonomía de la UMSNH debe escuchar todas las voces: Belinda Hurtado

Morelia, Michoacán, a 23 de septiembre de 2024.- La legisladora Belinda Hurtado expresó su total respaldo a la reforma constitucional propuesta por el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, que busca garantizar la autonomía de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH).



Esta reforma, remarcó, es un paso fundamental en la defensa y fortalecimiento de nuestra casa de estudios, un pilar de la educación y la formación de nuevas generaciones de profesionistas en nuestra entidad.



“Me he dado a la tarea de participar en diversas reuniones y acercamientos con la comunidad universitaria, estudiantes, académicos y personal administrativo. Estos espacios de diálogo y colaboración han sido clave para enriquecer la propuesta y asegurarnos de que se tome en cuenta la visión y las necesidades de quienes día a día contribuyen al desarrollo y prestigio de nuestra alma mater”, expresó la legisladora.



A través de este proceso "he sido testigo de la disposición de todos los actores involucrados para encontrar un punto de coincidencia y consenso que permita que la Universidad Michoacana continúe con su labor de formar a jóvenes comprometidos con el desarrollo de nuestra sociedad", indicó.



"Estoy convencida de que este es un avance crucial para la educación superior en Michoacán, y que la reforma contribuirá a que la UMSNH siga siendo una institución de excelencia, autónoma y fortalecida, al servicio de la sociedad michoacana", remarcó la legisladora local.



De esta forma dijo reiterar apoyo total a esta reforma constitucional, así como su compromiso con la comunidad universitaria para que sus propuestas no solo sean escuchadas sino también incorporadas a la iniciativa.



“La Universidad Michoacana representa un referente para nuestra juventud, y es nuestra responsabilidad garantizar su estabilidad y” crecimiento, manifestó la legisladora.