Recursos económicos para obras estatales están garantizados en Michoacán
Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados  | Fecha: 5 de Septiembre de 2025 a las 18:44:15
Morelia, Michoacán, a 05 de septiembre del 2025.- La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) de Michoacán tiene garantizada la continuidad de las obras públicas en la entidad, al contar con los recursos económicos necesarios para su desarrollo, señaló Rogelio Zarazúa Sánchez, titular de la dependencia.

En entrevista con medios de comunicación, el funcionario estatal informó que no se han hecho recortes presupuestales a pesar de los ajustes en las participaciones federales que llegan a la entidad.

Subrayó que los contratos ya formalizados aseguran el financiamiento de los proyectos en curso, lo que permite que no haya retrasos en los pagos correspondientes a las empresas constructoras.

Rogelio Zarazúa puntualizó que el presupuesto destinado a obra pública se mantiene dentro de lo aprobado por el Congreso del Estado, lo que permite dar seguimiento puntual a los planes de desarrollo de la administración estatal.

Entre las obras en marcha destacó los distribuidores viales de Morelia y el mejoramiento carretero, proyectos que continúan en ejecución conforme al calendario establecido.

