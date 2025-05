Recupera CEA Querétaro más de 2 mil 329 millones de litros de agua al año

Querétaro, Querétaro, a 5 de mayo de 2025.- En Querétaro seguiremos trabajando y cuidando el agua como fuente de salud, progreso y bienestar para todas las familias, destacó el gobernador, Mauricio Kuri González, al encabezar junto con el vocal ejecutivo de la Comisión Estatal de Aguas (CEA), Luis Alberto Vega Ricoy, el ejercicio “Contigo Informamos”, en el que se trataron temas relacionados con las fugas, recuperación de caudales y la temporada de estiaje.

“Para que nos demos cuenta del gran reto que tenemos, cada vez nos llegan más personas; cada vez, en el mundo hay más personas, solamente tenemos el uno por ciento del agua disponible en todo nuestro planeta, disponible para el consumo humano. Tenemos que hacer una gran cantidad de cosas, objetivos, para poder seguir teniendo un estado sustentable, por eso, el proyecto que estamos por presentarle a los diputados, antes de que se termine, además de ver los proyectos con CONAGUA, va todo muy bien”, apuntó.

Durante su exposición, Luis Alberto Vega Ricoy compartió que en 2024 se tuvo un promedio de dos mil 140 fugas al mes, que significaron 70 fugas por día; asimismo, señaló que en los primeros tres meses de 2025 se han contabilizado mil 957 fugas, que representan 64 diarias. Al respecto indicó que una tarea asignada a la CEA es reparar por lo menos el 90 por ciento de las mismas en las primeras 24 horas, y en lo que va del año se ha llegado al 92.27 por ciento.

Para ello, comentó que se pasó de una inversión anual de 63 millones de pesos a 78.2 millones para las cuadrillas de reparación. Con esta y otras acciones que incluyen los reportes ciudadanos, es que se ha logrado recuperar mil 891 millones 123 mil 200 litros al año.

“Esto hace que seamos mucho más eficientes y mucho más rápidos en poder tener que una fuga sea reparada. ¿Por qué no al 100 por ciento y por qué el objetivo es el 90 por ciento? Porque realmente no todas las fugas se pueden reparar en menos de 24 horas. Se pueden controlar, más no necesariamente reparar”, dijo.

Aunado a esto, informó que la Comisión Estatal de Aguas ha utilizado la inteligencia artificial con aparatos que detectan las fugas no visibles y con esto se ha logrado ahorrar al año 438 millones de litros, que en suma a la cifra anterior, da como resultado más de dos mil 329 millones de litros recuperados.

“La instrucción del Gobernador es que nosotros estemos notificando al ciudadano cuando hace un reporte de una fuga en qué estado está su reporte. O sea, le tenemos que avisar cuándo se está reparando, cómo se está reparando y enviar evidencia fotográfica de la reparación final de la fuga. Ese es el siguiente nivel y es a ese nivel de servicio que queremos llegar”, enfatizó.

En cuanto a la temporada de estiaje, que empezó el 21 de marzo y podría concluir a mediados de julio, detalló que gracias a la declaratoria de emergencia por parte de Protección Civil y la Secretaría de Gobierno, es que se ha logrado llevar más recursos y pipas de agua a las zonas del semidesierto como Tolimán, Peñamiller y San Joaquín.

Vega Ricoy expresó que la estrategia del Poder Ejecutivo del Estado y la CEA contra la sequía y el estiaje se conforma por cuatro puntos: Control y Vigilancia, que considera el monitoreo diario y la coordinación interinstitucional; Fortalecimiento a Sistemas, con recuperación de pozos y distribución de pipas; Recuperación de Volúmenes, que contempla la atención oportuna, rehabilitación de líneas de conducción y regulación de presiones; así como Cultura del Agua, con campañas sobre el cuidado del vital líquido y sistemas de reúso.

A todo lo anterior, subrayó, se suma el diseño del proyecto de reúso de agua más importante de la historia, que es el Sistema Batán, el cual busca abastecer de agua a la población, garantizando un suministro sustentable.