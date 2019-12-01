Reconoce Reyes Galindo logros colectivos durante el 1er año de esta 76 Legislatura de Michoacán

Lombardía, Michoacán, a 6 de octubre de 2025.- “Además de todo lo que se trabajó de manera individual por un servidor a lo largo de este año legislativo, logramos consolidar trabajo de manera colectiva con 97 iniciativas que presentamos la y los diputados del Partido del Trabajo en el Congreso de Michoacán, lo que nos permitió que el PT hoy sea considerado la locomotora y vanguardia ideológica de la Cuarta Transformación en el Congreso de Michoacán.”, destacó Reyes Galindo Pedraza, coordinador parlamentario del PT en el poder legislativo local.

Durante su discurso de este fin de semana al presentar su Primer Informe de Actividades Legislativas, el diputado por el Distrito 22 de Múgica indicó que estos logros colectivos se concretaron con base en el diálogo y en la construcción de los acuerdos, que con mucha voluntad y con madurez política ha permitido transitar el trabajo legislativo; y en ese contexto, reconoció que ha sido gracias a la unidad del bloque transformador conformado por los grupos parlamentarios de Morena y del Partido Verde.

“Logramos una reforma a la Universidad Michoacana para garantizar un presupuesto pleno y democratizar que sean los docentes, los administrativos y los alumnos los que elijan a su próxima rectora o rector. Reformamos también al Poder Judicial, hoy es democrático y está descentralizado: ahora las magistradas y magistrados, las juezas y los jueces no tienen que servir a nadie más que al pueblo de Michoacán y al pueblo de México, porque fueron electos por el mismo pueblo, por esto que viva la transformación del Poder Judicial”, señaló Reyes Galindo.

Añadió que también se logró la armonización de la Constitución local con la Constitución federal, para reconocer a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho y ampliar y consolidar sus derechos; “como Congreso local nos sumamos a la concreción del plan C, ese plan que fuimos a platicar con ustedes en la pasada campaña electoral que propuso López Obrador y que hoy comienza a materializarse con Claudia Sheinbaum”, dijo.