Reconoce PVEM Michoacán compromiso del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla con la educación y el desarrollo regional

Morelia, Michoacán, a 3 de octubre de 2025.- El Presidente Estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Michoacán, Ernesto Núñez Aguilar, reconoció y celebró el trabajo de supervisión que realizó el Gobernador del Estado, Alfredo Ramírez Bedolla, en las obras de la tercera etapa de la Universidad Politécnica de Aquila, las cuales presentan un avance del 68 por ciento.

Ernesto Núñez destacó que este proyecto, que representa una inversión de 15 millones de pesos y se espera esté concluido el próximo año, es una muestra clara del compromiso de la actual administración con el desarrollo educativo regional y la construcción de un futuro con mayores oportunidades para las y los jóvenes de la Costa michoacana.

“Desde el Partivo Verde Ecologista reconocemos y valoramos profundamente las acciones que, como esta, siembran las bases para un desarrollo sostenible y con justicia social. La Universidad Politécnica de Aquila no es solo una infraestructura educativa; es un poderoso motor de desarrollo regional que permitirá a la juventud estudiar licenciaturas e ingenierías alineadas con la vocación de su tierra, sin verse en la necesidad de emigrar”, afirmó el dirigente estatal.

Núñez Aguilar subrayó que la educación de calidad es la piedra angular para el progreso de cualquier sociedad y que, al fortalecer la oferta educativa en regiones como la Costa, se combaten las desigualdades y se construye un estado más equilibrado y próspero.

“Invertir en educación es la mejor herencia que podemos dejarle a Michoacán. Esta política pública va en total sintonía con nuestros principios ecologistas, que promueven un desarrollo humano sustentable, donde las comunidades se fortalezcan desde dentro, con conocimiento y con un profundo respeto por su entorno. Por ello, externamos nuestro más amplio respaldo a esta y todas las acciones que, como esta, priorizan el futuro de nuestra gente”, añadió.

Finalmente, el Presidente Estatal del PVEM en Michoacán refrendó el compromiso de su partido de seguir trabajando de la mano con el Gobierno del Estado en la construcción de alianzas y proyectos que, como la Universidad Politécnica de Aquila, transformen positivamente la vida de las y los michoacanos.

“Esta obra es un paso firme hacia la justicia social, al generar oportunidades educativas y profesionales para la juventud en su propia región, en in municipio con gobierno verde”, señaló.