Reconoce Mauricio Kuri participación de la ciudadanía queretana en el cuidado del medio ambiente

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, encabezó el Encuentro de Comunidades Sustentables, en donde entregó constancias a representantes de Comités Ambientales, los cuales están integrados por ciudadanos que tienen como propósito identificar la problemática ambiental cercana a sus condominios o colonias, para poner en marcha acciones factibles que contribuyen a mantener entornos sustentables.

Durante este acto, en donde las autoridades estatales entregaron 15 constancias a representantes de los Comités, Mauricio Kuri sostuvo que la participación ciudadana es la herramienta mediante la cual se puede cambiar la realidad, una decisión que, dijo, le genera esperanza, porque se trata de personas que toman la responsabilidad de su comunidad en lugar de dejar el futuro de sus hijos en manos de los políticos.

“Pero, sobre todo y de corazón, los felicito a ustedes. Aquí veo muchos jóvenes, de verdad, felicidades. Sé que estaba más padre ir a jugar a futbol y darle una la vuelta al parque. Que hayan venido aquí a escuchar , a ver lo que se está haciendo, a exigir que los gobiernos seamos gobiernos de búsqueda sustentable de economía, es la diferencia”, reconoció.

Como parte de su mensaje, el mandatario estatal agradeció a quienes han destinado parte de su tiempo para defender y levantar la mano en un tema que no es de partidos políticos, sino que concierne a toda la humanidad, y que hoy se suman para iniciativas como la economía circular, la descarbonización y el combate al cambio climático.

A su vez, el titular de la Secretaría de Desarrollo Sustantable (SEDESU), Marco Antonio Del Prete Tercero, destacó que no se había emprendido un modelo como el de los Comités, para involucrar a la ciudadanía en decisiones para vivir en comunidades sanas, por lo que se comenzó a estructurarlos y así avanzar en un tema que es de interés colectivo.

“Nunca se había hecho un modelo así de involucramiento para los ciudadanos. Compartimos el mismo propósito, pero también compartimos las mismas preocupaciones. (...) Y eso es lo que nos une. Esos objetivos en común son los que estamos trabajando para construir ciudadanía”, expresó.

El funcionario estatal precisó que actualmente se tienen 78 comités ambientales instalados, y se va a continuar con el impulso a este modelo para que al finalizar de 2025 se tengan 100 comités en Querétaro, y un total de 500 antes de concluir la administración estatal.

Desde las instalaciones del Ecocentro Expositor, en el municipio de El Marqués, el titular de la SEDESU sostuvo que quien camina solo llega más rápido, pero quien quiere llegar lejos debe caminar acompañado, por lo que invitó a las personas presentes a ir juntas para tener el mejor Querétaro en materia ambiental.

Al hablar en representación de las organizaciones reconocidas, Sergio Larios Muñoz celebró el esfuerzo desde la sociedad organizada, impulsado mediante el Proyecto Alianza de Redes de Promotería Ambiental del estado (ARPA), y con el respaldo de la SEDESU mediante el Fondo para la Protección Ambiental y el Desarrollo Sustentable.

Destacó que esta suma de esfuerzos es un paso importante hacia un futuro más sustentable, donde el proyecto ARPA recuerda que cada persona, cada acción, cada comunidad confirman que el cambio ambiental empieza en lo local, con un impacto que puede trascender fronteras.