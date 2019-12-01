Reconoce Mauricio Kuri a arquitectos en el diseño de un Querétaro con rumbo

Reconoce Mauricio Kuri a arquitectos en el diseño de un Querétaro con rumbo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Octubre de 2025 a las 07:53:17
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, Querétaro, 2 de octubre del 2025.- Al encabezar la comida con motivo del Día Mundial de la Arquitectura, el gobernador, Mauricio Kuri González, reconoció a quienes integran el Colegio de Arquitectos del Estado de Querétaro, por sus contribuciones al diseño de una entidad que tiene rumbo, y los conminó a seguir trabajando por mantener el prestigio y reconocimiento que se tiene a nivel nacional.

Durante el acto protocolario, el mandatario estatal estuvo acompañado por los secretarios de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Pío X Salgado; de Desarrollo Sustentable, Marco Antonio Del Prete; de Desarrollo Social, Luis Nava; la titular de la Comisión Estatal de Infraestructura, Sonia Carrillo; así como el presidente municipal de Corregidora, Chepe Guerrero.

Posteriormente, se hizo entrega de reconocimientos a quienes cumplen 20, 25, 35  y 45 años de antigüedad dentro del Colegio de Arquitectos.

 

Noventa Grados
Más información de la categoria
Investiga la FGJ posible extorsión en el caso del homicidio del estilista Micky ocurrido en CDMX
Ultiman a menor de edad embarazada, en calles de Tepito
Cae presunto feminicida de Alma Elena en Puebla; su cuerpo fue encontrado el pasado mes de agosto en la CDMX
Localizan cuerpo sin vida de un menor en Nayarit que fue arrastrado por la corriente de un río en Durango
Más información de la categoria
Cae presunto feminicida de Alma Elena en Puebla; su cuerpo fue encontrado el pasado mes de agosto en la CDMX
Senado aprueba reforma a la Ley de Amparo de Sheinbaum
Revientan campamento del crimen en Zamora, Michoacán; Policías y militares abaten a tres sujetos y detienen a cuatro más
Venezolanos dispuestos a matar y morir por cárteles en Michoacán: tres detenidos en una semana en poder de armas y tras balaceras que dejaron un soldado muerto
Comentarios