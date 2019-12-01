Reconoce Mauricio Kuri a arquitectos en el diseño de un Querétaro con rumbo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Octubre de 2025 a las 07:53:17

Querétaro, Querétaro, 2 de octubre del 2025.- Al encabezar la comida con motivo del Día Mundial de la Arquitectura, el gobernador, Mauricio Kuri González, reconoció a quienes integran el Colegio de Arquitectos del Estado de Querétaro, por sus contribuciones al diseño de una entidad que tiene rumbo, y los conminó a seguir trabajando por mantener el prestigio y reconocimiento que se tiene a nivel nacional.

Durante el acto protocolario, el mandatario estatal estuvo acompañado por los secretarios de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Pío X Salgado; de Desarrollo Sustentable, Marco Antonio Del Prete; de Desarrollo Social, Luis Nava; la titular de la Comisión Estatal de Infraestructura, Sonia Carrillo; así como el presidente municipal de Corregidora, Chepe Guerrero.

Posteriormente, se hizo entrega de reconocimientos a quienes cumplen 20, 25, 35 y 45 años de antigüedad dentro del Colegio de Arquitectos.