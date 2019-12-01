Reconoce Martí Batres labor de trabajadoras y trabajadores del ISSSTE

Ciudad de México, a 1 de octubre de 2025.- En el marco del Día de las Trabajadoras y Trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), que se celebra el 1 de octubre, el director general Martí Batres Guadarrama, reconoce al personal de salud, administrativo y de otras áreas del organismo, cuya labor suma al bienestar de 13.9 millones de derechohabientes.

“Envío una sentida y sincera felicitación, así como un abrazo fraterno y cariñoso, pleno de compañerismo, a todas y todos quienes laboran en el @ISSSTE_mx, hoy en conmemoración del Día de las y los trabajadores de esta institución. (...) A todas y todos los trabajadores del ISSSTE mi más amplio reconocimiento y afecto”, publicó en redes sociales.

Por su parte, el secretario técnico de la Junta Directiva del ISSSTE, Víctor Manuel Torres Olivares, recordó que esta fecha se conmemora desde 1960, cuando en sesión, las y los integrantes de la Junta Directiva aprobaron instaurar el 1 de octubre como un homenaje a quienes forman parte del Instituto.

“En este archivo, donde se resguarda el libro de actas del 28 de septiembre de 1960, sesión en la que se estableció que cada primero de octubre se conmemore el Día del Trabajador y Trabajadora del ISSSTE. 65 años después, el Instituto mantiene su compromiso con la base trabajadora, que también son sus derechohabientes”, destacó.

El ISSSTE refrendó la vocación y el compromiso de médicas, médicos, enfermeras, enfermeros, personal administrativo, trabajadores sociales y de todas las áreas que brindan atención digna, oportuna y de calidad a la derechohabiencia.