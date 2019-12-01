Reconoce Eric Gudiño al Club Skål Internacional Querétaro 695, en su 17 aniversario

Querétaro, Querétaro, 26 de septiembre del 2025.- El secretario de Gobierno del Estado de Querétaro, Eric Gudiño Torres, encabezó la celebración del 17 aniversario del Club Skål Internacional Querétaro 695, presidido por Miguel Ángel González Galván.

Ahí reconoció la importancia del sector turístico para el desarrollo económico y promoción de la entidad a nivel global, gracias al trabajo y unión de las y los 48 socios líderes empresarios de los ramos hotelero, restaurantero, vitivinícola, transporte y servicios.

Destacó el funcionario estatal que, gracias a las redes de colaboración que se crean entre los integrantes de Skål Internacional, se promueve mejor a Querétaro en el país y en todo el mundo, lo que se refleja en la llegada de inversiones y para lo cual el Estado, continúa y fortalece las políticas públicas que brindan certeza jurídica a las empresas del sector, las cuales dijo, son un orgullo queretano.