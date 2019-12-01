Reconoce Eric Gudiño al Club Skål Internacional Querétaro 695, en su 17 aniversario

Reconoce Eric Gudiño al Club Skål Internacional Querétaro 695, en su 17 aniversario
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Septiembre de 2025 a las 10:39:59
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, Querétaro, 26 de septiembre del 2025.- El secretario de Gobierno del Estado de Querétaro, Eric Gudiño Torres, encabezó la celebración del 17 aniversario del Club Skål Internacional Querétaro 695, presidido por Miguel Ángel González Galván.

Ahí reconoció la importancia del sector turístico para el desarrollo económico y promoción de la entidad a nivel global, gracias al trabajo y unión de las y los 48 socios líderes empresarios de los ramos hotelero, restaurantero, vitivinícola, transporte y servicios.

Destacó el funcionario estatal que, gracias a las redes de colaboración que se crean entre los integrantes de Skål Internacional, se promueve mejor a Querétaro en el país y en todo el mundo, lo que se refleja en la llegada de inversiones y para lo cual el Estado, continúa y fortalece las políticas públicas que brindan certeza jurídica a las empresas del sector, las cuales dijo, son un orgullo queretano.

 

Noventa Grados
Más información de la categoria
Aseguran huachicol en Querétaro
Puebla: rescatan a 10 jóvenes reclutados por crimen organizado con falsas ofertas de empleo; 2 siguen desaparecidos
Detienen a 4 en posesión de armas largas y vehículos robados en Sinaloa; dos son menores
En Morelia, Michoacán: Detienen a dos, aseguran 904 dosis de sustancias ilícitas y equipo táctico
Más información de la categoria
Puebla: rescatan a 10 jóvenes reclutados por crimen organizado con falsas ofertas de empleo; 2 siguen desaparecidos
"Negociación fuera de la ley nunca": Claudia Sheinbaum rechaza reunirse con Ricardo Salinas Pliego para tratar sus deudas con el SAT
Jornada violenta en Sinaloa deja al menos 4 muertos y dos menores heridos; hay un elemento ministerial fallecido
En septiembre se registra el día con menos homicidios en los últimos 7 años en México
Comentarios