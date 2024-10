Recibe Julieta Fierro Premio Crónica 2024 en Querétaro

Querétaro, Querétaro, a 17 de octubre de 2024.- Teniendo como marco el majestuoso Museo de Antropología e Historia se entregó del Premio Crónica 2024, en su décima cuarta entrega. En esta edición, dio la bienvenida a Jorge Kahwagi Gastine, presidente del Consejo de Administración del Grupo Crónica y de la Fundación Premio Crónica.

Como cada año, se otorgó el galardón en cuatro categorías: Ciencia y Tecnología, Academia, Cultura y Comunicación Pública. En esta ocasión, la exrectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, García Gasca, fue invitada por el periódico nacional La Crónica, quien fue distinguida en el 2023 con este reconocimiento, para entregar a la Julieta Fierro Gossman dicho premio en la categoría Academia.

Reconoció y agradeció el enorme aporte de la Dra. Julieta Fierro al acercar la ciencia al público en general a lo largo de su carrera, lo que la ha colocado como una de las figuras más visibles en la divulgación científica en el mundo de habla hispana.

“Sus presentaciones, siempre amenas y didácticas, son un ejemplo de cómo la ciencia puede ser atractiva y comprensible para el público general. Defensora incansable de la mejora de la enseñanza de las ciencias en México. Promueve la educación científica como un medio para fomentar una sociedad más crítica e informada y ha trabajado activamente para impulsar la presencia de las mujeres en la ciencia, abogando por la igualdad de género en el ámbito académico y científico.

Julieta Fierro agradeció el reconocimiento por parte de esta casa editorial, el consejo de administración y la fundación Premio Crónica; asimismo, agradeció a su Alma Mater, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), no solo por darle educación de calidad, sino que también es su centro de trabajo desde hace 55 años y le ha dado libertad de hacer lo que le gusta.

“Y me ha dado libertad para hacer lo que me gusta, platicar ‘sabrosa’ la ciencia, de las mejores maneras que se me ocurre y gozarlo a cada momento, muchísimas gracias”.

Julieta Fierro Gossman es Licenciada en Física por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde también se desarrolló como investigadora, profesora en el Instituto de Astronomía y Facultad de Ciencias, nivel III del SNI. Sus áreas de interés incluyen la astrofísica y la educación científica, enfocándose especialmente en la divulgación entre niños y jóvenes. Miembro de múltiples sociedades científicas, con tres doctorados Honoris Causa, ha sido merecedora de un número importante de premios y reconocimientos nacionales e internacionales, el último antes de hoy, como miembro de la Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias en 2023.

Esta distinción también se les otorgó en esta ocasión a Jaime Urrutia Fucugauchi, en la categoría Ciencia y Tecnología; a Roger Bartra Muria, en la categoría de Cultura; y la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en la categoría Comunicación Pública, que recibió a nombre de su comunidad el rector, Octavio Castillo Acosta.