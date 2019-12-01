Recibe Congreso del Estado de Querétaro el Informe del Cuarto Año de Gobierno de Mauricio Kuri

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 24 de septiembre de 2025.- En Sesión Solemne de Pleno de la LXI Legislatura del Estado de Querétaro, el presidente de la Mesa Directiva, diputado Luis Gerardo Ángeles Herrera, recibió, de manos de Eric Gudiño Torres, encargado de la política interna de Querétaro, el Informe del estado general que guarda la administración pública en la entidad, correspondiente al cuarto año de ejercicio constitucional del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro.

Gerardo Ángeles Herrera, presidente de la Mesa Directiva, informó que a fin de dar cumplimiento a lo mandatado por el artículo 22, fracción X de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro, el secretario de Gobierno, Eric Gudiño Torres, en representación del Gobernador Constitucional, Mauricio Kuri González, entregó la versión escrita del Informe a la Mesa Directiva.

Posteriormente, Ulises Gómez de la Rosa habló en representación del Grupo Legislativo del Partido de Morena por lo que llamó a la reflexión profunda sobre el papel del poder legislativo y la transformación social que exige la ciudadanía queretana pues la política no se mide por lo que aparenta, sino por lo que transforma en la vida de sus ciudadanos.

“El ejercicio democrático debe estar guiado por la unidad entre poderes, lamentando la ausencia del gobernador en el acto legislativo. Hubiera ayudado mucho contar hoy con la presencia del señor gobernador y defendemos el derecho de la oposición a ser respetada como expresión legítima de la voluntad popular”.

Criticó la falta de apertura del Ejecutivo ante las demandas sociales y la crítica pública; no hay flexibilidad, no hay tolerancia, mucho menos acatamiento al veredicto electoral del 2024. “Viste de palabras lo que la realidad desnuda con hechos”.

Teresa Calzada Rovirosa, representante de la fracción parlamentaria del Partido de Movimiento Ciudadano, quien reconoció la respuesta institucional ante las lluvias torrenciales recientes, destacando el acompañamiento a familias afectadas en colonias de la Zona Metropolitana, el semidesierto y la región serrana.

En materia de seguridad pública, celebró que Querétaro haya alcanzado el 100 por ciento de certificación policial con el Certificado Único, siendo uno de los dos únicos estados en lograrlo. Reiteró la importancia de impulsar acciones concretas como la iniciativa que presentó el pasado 10 de julio, orientada a actualizar y homologar los programas estatales y municipales de emergencia.

La propuesta incluye certificar al personal de protección civil, mejorar los atlas de riesgo, fortalecer los fondos de emergencia y actualizar los protocolos de actuación ante fenómenos naturales como lluvias intensas, inundaciones o tormentas.

También planteó implementar un sistema de alertas SMS a nivel estatal, tomando como referencia el funcionamiento adecuado de la alerta nacional.

“Debe haber igualdad en el reconocimiento de quienes trabajan en seguridad pública y en protección civil. Este informe nos involucra como representantes ciudadanos en la toma de decisiones que impactan directamente en la vida de las familias queretanas”.

Claudia Díaz Gayou, única diputada del Partido del Trabajo, cuestionó severamente el desempeño del Ejecutivo estatal, señalando que las cifras presentadas no reflejan mejoras tangibles en la vida cotidiana de miles de familias queretanas.

“La promesa de Querétaro a otro nivel aún no llega pues seguimos viendo temas de desigualdad, falta de acceso a servicios de salud, movilidad limitada y comunidades que enfrentan inundaciones sin contar con agua potable; lamentamos el abandono de pueblos indígenas y la persistencia de violencia y discriminación hacia las mujeres”.

En materia de seguridad, la legisladora señaló que los queretanos no se sienten protegidos ni en sus hogares ni en las calles, mientras los delitos de alto y bajo impacto continúan en aumento pues las políticas públicas son reactivas y no atienden el problema de fondo.

“Continuamos viendo desigualdad territorial en el desarrollo e infraestructura por lo que llamamos al gobierno a priorizar ciertos sectores y dejar en el abandono a quienes más lo necesitan. En el ámbito económico, los pequeños comerciantes y emprendedores enfrentan cobros injustos y trámites engorrosos, mientras que el estado se promociona internacionalmente como un ´paraíso ambiental´ para empresas que en otros países no son bienvenidas.

Perla Flores Suárez, representante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), reconoció los avances alcanzados en materia económica, seguridad e infraestructura, al tiempo que subrayó los desafíos que aún enfrenta el estado en temas como movilidad, medio ambiente, vivienda y oportunidades para la juventud.

“No se trata únicamente de cifras, sino de resultados tangibles que se sienten en la vida de las y los queretanos, Querétaro se ha consolidado como un estado atractivo para la inversión, con una industria que genera empleo y confianza, y reconoció los esfuerzos por mantener índices de seguridad que colocan a la entidad entre las más estables del país”.

Adriana Meza Argaluza, única diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), reafirmó el compromiso de su bancada con el análisis objetivo de las políticas públicas estatales, señalando que el papel de la oposición debe ejercerse con responsabilidad, más allá de colores partidistas.

“Reconoceremos los avances, pero también seremos críticos cuando un supuesto logro carezca de sustento. El PRI ha levantado la voz ante los incumplimientos del Gobierno estatal y continuará revisando con rigor el manejo de los fondos estatales y federales, así como el funcionamiento de los programas sociales”.

Reconoció que Querétaro se distingue por su estabilidad en áreas como educación, vivienda, salud, seguridad y turismo, pero advirtió que es necesario revisar a fondo la conducción de cada secretaría

En materia económica y financiera, señaló que el año ha estado marcado por medidas urgentes derivadas de contingencias, por lo que su grupo parlamentario dará seguimiento puntual a las decisiones tomadas.

Llamó a sus compañeras y compañeros legisladores a realizar un análisis serio y objetivo del informe, exhortándolos a ser dignos representantes del pueblo queretano.

Mauricio Cárdenas Palacios, diputado del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional, destacó el trabajo legislativo realizado en coordinación con el Ejecutivo estatal, subrayando iniciativas que, dijo, transforman la vida cotidiana de las y los queretanos.

Entre las acciones más relevantes, dijo, están la “Ley Kuri”, pionera a nivel nacional, que busca proteger a niñas, niños y adolescentes frente a los riesgos en redes sociales; así como la iniciativa de bienestar y protección animal, enviada por el gobernador y asumida como propia por la bancada del PAN.

En materia cultural y de seguridad, Cárdenas defendió el decreto contra los narcocorridos, respaldado por su grupo parlamentario. “No podemos permitir que la música glorifique la violencia o a criminales. Querétaro debe ser tierra de oportunidades, no de falsos héroes que lastiman a la sociedad”.

El legislador refrendó el compromiso del PAN de seguir construyendo junto al gobernador un estado seguro y próspero. “Somos una bancada responsable que legisla con visión de futuro, con cercanía a las familias y con la convicción de que el bien común es nuestra guía”.

Cárdenas citó al gobernador al referirse a la presidenta Claudia Sheinbaum: “Si a ella le va bien, le irá bien a México y también a Querétaro”. En ese sentido, llamó a sus colegas legisladores a adoptar una visión de unidad que permita avanzar en los consensos necesarios para el desarrollo del estado.