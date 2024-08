Reactivación de agua, hasta el martes: Mauricio Kuri

Querétaro, Querétaro, a 05 de agosto de 2024. - El gobernador del estado, Mauricio Kuri González estimó que para este martes por la madrugada se podrá reactivar el servicio de agua potable en las colonias que fueron afectadas por la nueva fuga del Acueducto II.



Al respecto informó que la Comisión Estatal de Aguas (CEA) trabaja a marchas forzadas para la reparación de la fuga que se registró en el municipio de Colón y que ha afectado a varias colonias de la capital del estado.



“Todavía no sabemos cuál fue la causa de la fuga, lo que sí te puedo decir es que desde el primer momento que se detectó, se empezó a trabajar tanto el Vocal de la CEA, el secretario de gobierno, toda la madrugada no han dejado de trabajar, el último reporte que tengo es que ya se soldó y estamos esperando que se empiece a revisar, se tiene que revisar que no tenga ninguna fuga y nosotros esperamos que para la madrugada del día de mañana, estamos hablando de algunas horas, podríamos tener ya el servicio completo”, dijo.



Añadió que aunque no se descarta ninguna teoría, aún es prematuro señalar cuál fue la causa de la fuga, por lo que una vez que se concluya la reparación se dará pie a una investigación para determinar si existe un responsable y en su caso tomar acciones legales contra quien haya causado el incidente.



“Primero resolver el tema de la reparación, luego la investigación para ver qué fue lo que sucedió y a partir de ahí tomar acciones legales, porque lo más caro es quedarnos sin agua”.



El gobernador añadió que ya se encuentra en operación la estrategia para abastecer agua potable mediante pipas a 30 colonias que se han visto más afectadas, pues recordó que el Acueducto II, tiene una infraestructura de 103 kilómetros que interconectan a más de 8 mil tubos y abastecen un 40 por ciento de la población.



Cabe destacar que en diciembre del 2022, la empres Flo Networks provocó una fuga en el Acueducto II, al excavar para realizar el cableado de fibra óptica, la cual provocó un daño por 9.5 millones de pesos.