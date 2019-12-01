Raúl Morón espera pronta conclusión de investigaciones del Caso Manzo

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 14 de Marzo de 2026 a las 14:50:25

Morelia, Michoacán, a 14 de marzo de 2026.— El senador morenista Raúl Morón Orozco dijo esperar que "pronto" concluyan las investigaciones relacionadas con el asesinato de Carlos Manzo Rodríguez, exedil de Uruapan.

Se manifestó dispuesto a acudir ante cualquier instancia a declarar, en caso de ser solicitado.

"Entendemos que se quiere que se aclaren las cosas igual que lo queremos nosotros, por cierto, queremos que esto termine ya, que concluyan las investigaciones y que se diga si hay otros actores que estén involucrados en este hecho tan lamentable, igual que se sancione, que se castigue, y estamos dispuestos también nosotros, si fuera el caso, y fuéramos llamados a acudir a cualquier llamado que tenga la gente que está al frente de estas investigaciones. Pero nada tenemos que ver, no es nuestra manera de arreglar las cosas. Yo he sido muy respetuoso de todos mis adversarios", expresó el legislador federal.

Sobre las acusaciones hechas por integrantes de "La Sombreriza", donde lo vinculan con la muerte de Manzo Rodríguez, afirmó que los señalamientos han bajado de nivel, por ello, descartó actuar jurídicamente.

El legislador reconoció el impacto del caso Manzo en la marca Morena a nivel nacional, al señalar, "Pegó a la marca, pegó a Morena hasta nivel nacional". No obstante, aseguró que esto no afectó los números internos del partido guinda.

"Pero el proceso interno no lo mueve nada. Los números que han seguido saliendo... internamente no se movió nada, no se ha movido nada" indicó.

El exedil moreliano aseguró que puede caminar por todo el estado, incluyendo Uruapan, sin ningún temor a alguna agresión o atentado de muerte.