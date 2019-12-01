Ratifican a Alejandro Encinas como representante de México en la OEA

Ratifican a Alejandro Encinas como representante de México en la OEA
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Octubre de 2025 a las 07:31:40
Ciudad de México, a 1 de octubre 2025.- El Senado de la República ratificó el nombramiento de Alejandro Encinas Rodríguez, como representante permanente de México ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), con sede en Washington D. C., Estados Unidos.

Durante un ejercicio con 79 votos a favor, uno en contra y 10 abstenciones, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara Alta, Laura Itzel Castillo, le tomó juramento al diplomático y le deseó éxito en su nuevo encargo.

“La OEA no es solo una tribuna, es el espacio donde se tejen las soluciones a los desafíos que afectan a nuestra región, desde la lucha contra la desigualdad y el cambio climático hasta la defensa de las libertades fundamentales y la gobernabilidad democrática”, indicó el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Alejandro Murat.

Asimismo, el legislador federal destacó la importancia de este encargo, al recordar que la OEA está formada por 35 estados independientes de las Américas, lo que incluye a México, cuyo objetivo es lograr un orden de paz y de justicia, fomentar su solidaridad, robustecer su colaboración y defender su soberanía, su integridad territorial y su independencia.

Encinas, de 71 años, se desempeñaba como secretario de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana del Gobierno de la Ciudad de México.

Noventa Grados
