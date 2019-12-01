Ratifica Mauricio Kuri compromiso con familias queretanas beneficiarias de programas sociales

Querétaro, Querétaro, 26 de septiembre del 2025.- En Querétaro se trabaja por una política social cercana, solidaria y con rostro humano, afirmó el gobernador, Mauricio Kuri González, al participar en el encuentro comunitario Fiesta Queretana de la Familia SEDESOQ, un evento diseñado para convivir con beneficiarias y beneficiarios de los distintos programas sociales que opera la dependencia y que ha permitido avanzar en el fortalecimiento de las familias queretanas que más lo necesitan.

Reunidos en las canchas de basquetbol de la Unidad Deportiva Josefa Ortiz de Domínguez en la capital queretana, el mandatario estatal convivió con los participantes, quienes le compartieron su testimonio sobre las bondades del programa del que son beneficiarios y cómo ha cambiado e impactado positivamente en sus vidas, entre los que destacan Canasta Alimentaria, Clubes de Adulto Mayor, Contigo y tu Bebé, Transporte Escolar y Cuartos Adicionales.

Durante el evento, se hizo un recuento de las principales acciones en el cuarto año de la administración que encabeza Kuri González, impulsadas desde una política social enfocada en generar igualdad de oportunidades para todas y todos, con programas como la Canasta Alimentaria, que ya llegó a casi 40 mil familias, fortaleciendo la seguridad alimentaria de los hogares queretanos.

Con la premisa de que en Querétaro nadie se queda atrás, se crearon los Clubes de Adulto Mayor, espacios de integración y desarrollo en los que hoy participan más de cinco mil personas. Asimismo, se puso en marcha el programa Contigo y tu Bebé, que acompaña a madres, padres y recién nacidos durante sus primeros mil días de vida, asegurando bienestar y cuidado desde las etapas más tempranas.

En este sentido, en situaciones de emergencia, como las fuertes lluvias recientes, el gobierno estatal respondió de manera inmediata, brindando respaldo a las y los damnificados mediante la entrega de enseres y apoyos emergentes para proteger su integridad y patrimonio.

Además, gracias a la Tarjeta Contigo, más de 24 mil queretanos reciben un apoyo directo y constante, lo que demuestra resultados reales y cercanía con la población para cubrir sus necesidades básicas y tener un mejor horizonte.