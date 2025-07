Querétaro referente nacional en transparencia y rendición de cuentas

Querétaro, Querétaro, 7 de junio del 2025.- En Querétaro creemos en la honestidad, la transparencia y la rendición de cuentas, como una forma de gobernar todos los días, afirmó el titular del Poder Ejecutivo, Mauricio Kuri González, al encabezar el encuentro Contigo Informamos, donde reportó que a la fecha han iniciado casi mil auditorías y fiscalizado más de 197 mil millones de pesos de presupuesto que ejerce el estado, acciones que posicionan a la entidad ante la Auditoría Superior de la Federación con cero observaciones, un resultado que, dijo, habla del buen manejo de los recursos públicos.

“Se dice fácil, pero que te revisen 131 mil millones de pesos, es un chorro de lana, y que salgas en cero, y no lo reviso yo, nos lo revisan, y creo de verdad que es un gran logro que hay que decirlo, en primer lugar en ausencia de corrupción, y siempre he dicho que en arcas abiertas hasta el más santo peca, y que en Querétaro nos merecemos tener, por supuesto, la gente honesta, pero eso ya lo das como por algo descontado, tiene que tener la gente más capaz, y aparte, tiene que tener muchos sistemas para que no te roben, y si te roban, darte cuenta, y eso es mucho lo que hace aquí la Contraloría", enfatizó.

Durante este ejercicio, el mandatario estatal recalcó que con herramientas como el Sistema Integral de Rendición de Cuentas y las normas NOPRECE se fortalece a las instituciones y se dan pasos firmes hacia una administración más clara, más responsable y mucho más cercana a la ciudadanía; en este marco refrendó su compromiso de continuar en esta tesitura para que las y los queretanos estén ciertos de que sus recursos se destinan a donde más se necesita.

“Nosotros tenemos muchísimas auditorías, ya tenemos más de 900 auditorías, para lo que son recursos de nosotros, y creo que vamos a seguir así, porque yo me quiero ir tranquilo, y quiero dejarle la tranquilidad a la gente que en Querétaro su dinero está bien cuidado, sus impuestos, y se va a donde se necesita”, puntualizó.

En su exposición, el secretario de la Contraloría, Oscar García González, subrayó que en Querétaro se hace lo correcto, y se hace con prevención, muestra de ello es que hoy todo el estado forma parte de un gran ejército blanco, donde el objetivo es ser la mejor entidad de la República en materia de rendición de cuentas y que mediante la labor de 400 personas auditan lo que hasta este momento da como resultado la fiscalización de la mayor cantidad de presupuesto que ejerce el Estado con 956 auditorías iniciadas, 893 concluidas y 63 en proceso.

Detalló que la Auditoría Superior de la Federación, el órgano fiscalizador por excelencia a nivel nacional, desde octubre de 2021 a junio de 2025 ha auditado 86 procesos, lo cual implica 131 mil 601 millones de pesos fiscalizados al Estado de Querétaro. Al respecto, agregó que Querétaro tiene cero observaciones, cero aclaraciones y cero reintegros ante este órgano fiscalizador que ha revisado participaciones federales, disciplina financiera, infraestructura, educación, fórmulas, seguridad y salud.

"No se ha quedado un solo peso sin auditar y Querétaro, lo digo con toda la seguridad, es el mejor estado de la República en todo nuestro país en materia de transparencia, porque somos los mejores en rendir cuentas y que cada peso se ocupe en lo que debe ser auditado. No solamente es una auditoría, son 86 procesos donde hemos tenido palomita verde de que en Querétaro lo hacemos bien", precisó.

El funcionario estatal, especificó que la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, ha auditado 12 procesos distintos de recursos convenidos y concertados con la federación, lo cual ha implicado dos mil 204 millones de pesos que han fiscalizado también al estado de Querétaro, además de los 113 mil millones, estos dos mil que se vienen a sumar y también se tiene cero observaciones ante esta instancia, es decir, ya hay dos grandes instancias federales que confirman que Querétaro es el mejor.

"No solamente auditamos, también no se las perdonamos a los que hacen malas cosas. Hasta el momento tenemos 45 millones de pesos recuperados, justamente para que el Gobernador pueda disponer de ellos en obras y acciones, justamente para los queretanos, en donde aquel contratista, prestador de servicios o proveedor que no esté cumpliendo correctamente con su función, tiene que reintegrar lo que se le haya pagado o lo que no haya entregado", indicó.

Sobre el tema, abundó que no se tienen registros que en administraciones pasadas se hubieran logrado reintegros y en esta ocasión ya se tienen 45 millones de pesos, donde justamente este programa de prevención, de control del CIREG más del NOPRECE están dando frutos, las observaciones están cayendo, se tiene un estado mucho más fuerte, más sólido en rendición de cuentas y además se exige que las cosas se hagan bien.

En materia de sanciones, comunicó que en lo que va de octubre de 2021 a mayo de 2025, hay 385 personas sancionadas, tanto por la Contraloría Central como por parte de los órganos internos de control, que han derivado en la imposición de 233 amonestaciones, 32 suspensiones, tres destituciones, 93 inhabilitaciones, donde aquel servidor público que no cumple con su obligación, aquel servidor público que se equivoca en su actuar diario, es sancionado.

"Y todo esto podemos decir que en Querétaro estamos haciendo lo correcto y le estamos poniendo un alto justamente a lo que podríamos llamar las faltas administrativas, las irregularidades o, ¿por qué no pensar?, la corrupción. La corrupción que en Querétaro podemos dejar de hablar que sea un hecho constante, más bien es un hecho más aislado", subrayó.

Al hablar de transparencia, el titular de la SECON citó que hasta el momento en lo que va de esta administración han recibido cuatro mil 236 solicitudes de información, mil 910 de hombres, mil 19 de mujeres, 379 de personas morales y 928 de anónimos, con un 95.6 por ciento de efectividad en las respuestas.

Con respecto a la declaración patrimonial reportó que en este 2025 se logró el 100 por ciento de cumplimiento con 41 mil 272 servidores públicos del Poder Ejecutivo y sus entidades; además se obtuvo el 100 por ciento del Poder Legislativo, el 100 por ciento del Poder Judicial, el 100 por ciento de los ocho órganos constitucionalmente autónomos y el 100 por ciento de los 18 municipios. Ponderó que durante el ejercicio 2022 se logró el 99.54% con 38 mil servidores, mientras en 2023 fue la primera vez que Querétaro logró el 100 por ciento de sus declaraciones, situación que se repitió en 2024.

"Es la primera vez en todo el país desde 1982 que un Estado de la República logra el 100 por ciento de sus declaraciones patrimoniales, nunca ningún Estado lo ha logrado, Querétaro es la primera vez que lo logra y por encima de todos los demás estados, cuando tienen incumplimientos de 30 mil, 25 mil, ocho mil servidores omisos, nosotros tenemos cero, cero omisos en este mayo y nos coloca como un referente nacional y como un ejemplo nacional de que en Querétaro sí se rinden cuentas", concluyó.