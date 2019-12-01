Querétaro evaluará adhesión al IMSS-Bienestar cuando sea la mejor opción: Secretaría de Salud

Querétaro, a 25 de septiembre del 2025. - Cuando veamos que el IMSS Bienestar es la mejor alternativa de atención para los queretanos, firmaremos la adhesión de Querétaro al Programa del INSABI (Instituto de Salud para el Bienestar) afirmó Martina Pérez Rendón, titular de la Secretaría de Salud en el Estado de Querétaro.

“La licitación se vio suspendida e incluso cuando estuvimos trabajando de manera coordinada con el INSABI, no sabíamos cuándo llegarían los medicamentos, qué medicamentos y qué cantidad, y sigue sucediendo con el IMSS Bienestar; por eso insisto en que, en el momento que consideremos que es la mejor opción, lo estaremos firmando”.

En el marco del análisis del Informe General que guarda la administración pública en la entidad, correspondiente al cuarto año de ejercicio constitucional del Poder Ejecutivo del estado de Querétaro, la encargada de la Secretaría de Salud en la entidad recordó que los servicios en este rubro le corresponden a un 40 por ciento de la población al estado y el otro está dividido mayoritariamente en el IMSS con el 53 por ciento y el 7 por ciento con el ISSSTE.

Refirió que actualmente se cuenta con 198 Centros de Salud que están distribuidos en cuatro jurisdicciones y se tienen 64 Unidades Móviles que permiten llegar a las comunidades más pequeñas para la atención más complicada. Además de que se cuenta con cinco hospitales generales, uno de ellos es el de Especialidades del Niño y la Mujer. Dio a conocer que se han dado más de 1 millón 200 mil consultas en esos 198 centros y unidades móviles.

Recordó que desde el 2019, los servicios de salud del Estado prestan la atención a la población sin seguridad social, de manera totalmente gratuita.

En cuanto a la inversión en infraestructura, en el período que se informa, Pérez Rendón indicó que se concluyeron los Centros de Salud Urbano de San Juan del Río y el Centro de Salud de Tequisquiapan, unidades que contaban con más de 60 años de antigüedad, lo que permitió modernizar, ampliar espacios y ser un lugar digno para la atención, con un costo de inversión de alrededor de 169 millones de pesos entre ambos establecimientos, incluyendo el equipamiento.

En cuanto a la salud mental, que también es una prioridad para el Estado, informó que se han dado 421 mil 640 atenciones, y se ha fortalecido una red de colaboración interinstitucional para potencializar el recurso humano con el que se cuenta dentro de las consultas de especialidad.

Precisó que, en cuanto a la atención a la salud bucal, se han dado 108 mil 375 consultas; asimismo, se han realizado visitas a escuelas y ferias de la salud, fomentando la higiene, el cuidado bucal y acciones preventivas.

“La condición de prematura puede condicionar la presencia de ceguera, por lo que se ha logrado tizar 473 niños nacidos en los hospitales con esa condición prematura, logrando detectar 35 menores con alguna problemática”.

Refirió que se lograron obtener 20 nuevas ambulancias de traslado, sustituyendo el parque vehicular que ya también era de bastante antigüedad, fortaleciendo la capacidad de respuesta del centro regulador de urgencias médicas y el traslado entre hospitales.

Expuso que en el periodo que se informa se han recibido 17 mil 335 llamadas de atención para la urgencia hospitalaria en el Centro Regulador de Urgencias Médicas, quienes han atendido el 65% de estas llamadas.

Detalló que, en el sector público, la única unidad acreditada para trasplantes es el Hospital General y han logrado 107 trasplantes de riñón y córnea.

Enfatizó que el tratamiento para las personas que viven con VIH está garantizado; actualmente hay 3 mil 191 personas que viven con este padecimiento y de estos, el 57 por ciento están en manejo con la

Secretaría de Salud, con el fin de tener una mejor calidad de vida; asimismo, anunció que se han realizado 16 mil 362 pruebas con apoyo de la sociedad civil, lo que permitió llegar a las poblaciones más vulnerables ocho años, sin casos en recién nacidos.

“La Unidad de Oncología ha permitido dar un tratamiento oportuno de las sesiones de radioterapia y completar el manejo para los pacientes que así lo requieren en cáncer infantil. También se ha garantizado el tratamiento a los pacientes; lo mismo ocurre con cáncer cervicouterino, que ha permitido hacer un diagnóstico oportuno”.