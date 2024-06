Querétaro espera más apoyo con Sheinbaum

Querétaro, Querétaro, a 17 de junio de 2024.- Mauricio Kuri González gobernador de Querétaro refirió que se espera más apoyo por parte del Gobierno de México una vez que Claudia Sheinbaum asuma el cargo como presidenta de la República, esto con el estado de Querétaro, ya que con la administración actual de Andrés Manuel López Obrador se pudo tener más respaldo desde la Federación.



Aseveró que, en materia de energía, se prevé que en el siguiente sexenio que está por iniciar haya una inversión en materia de energía para el estado de Querétaro, ya que el tema de los apagones es una constante también en la entidad federativa.



“Siempre va a haber acercamiento, a mí me da mucho gusto porque yo intuyo que va a haber mucho más apoyo para la energía en el siguiente gobierno federal. Es un tema federal, ha habido una gran cantidad de apagones que le corresponden y es responsabilidad del gobierno federal y tengo entendido que va a haber mucho apoyo para la autogeneración”.



Recordó que el gobierno de Querétaro le ha solicitado ayuda a la Federación en diversos temas, como lo es un apoyo de 900 millones de pesos para Paseo 5 de Febrero, sin embargo este no se dio, sin embargo se aprobó el proyecto Batán Agua para Todos en beneficio del gobierno, no obstante no se les apoyará en recurso económico.



Kuri González informó que le mandó un mensaje a la presidenta electa, pero se espera que próximamente, Sheinbaum Pardo y López Obrador en conjunto visiten todos los estados de la República Mexicana.