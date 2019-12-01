"Querétaro es grande y fuerte gracias a su sociedad civil organizada y especializada"; indicó Felifer Macías

Querétaro, Querétaro, a 26 de septiembre de 2025.- La labor social de la administración municipal a través de las jornadas de asesoría gratuitas, que ofrecen orientación legal sin costo para apoyar a las familias queretanas, afirmó el alcalde capitalino, Felifer Macías al encabezar el cierre de actividades del Consejo Directivo 2022-2025 del Colegio de Abogados Litigantes de Querétaro, AC.

“Hoy en Querétaro seguimos diferenciándonos de la realidad a nivel nacional, aquí hay estado de derecho, aquí hay una cultura de respeto a las leyes, a los reglamentos, y tiene que ser precisamente las instituciones como el Colegio de Abogados Litigantes, quienes sean bandera de estas causas, que sean bandera de estos objetivos, y reiterarles todo nuestro respeto, y nuestro respeto institucional a su autonomía, y como siempre, nuestro respaldo para para sus acciones”.

Afirmó que Querétaro es grande y fuerte gracias a su sociedad civil organizada y especializada y que, a diferencia de otras partes del país donde se desestiman las voces de los especialistas, en Querétaro se trabaja de manera conjunta, lo que ha permitido consolidar el estado de derecho y mantener al municipio entre los primeros lugares en indicadores de calidad de vida.

Llamó a que cada quien, desde su ámbito, contribuya a cuidar a Querétaro para preservar la calidad de vida que distingue al municipio y construir el mejor Querétaro de la historia. Luego de dos periodos al frente del Colegio de Abogados Litigantes de Querétaro, su presidenta Mayela Portos Hernández, presidenta del Colegio de Abogados Litigantes de Querétaro, AC, realizó el cierre de actividades del Consejo Directivo 2022-2025 del gremio, donde informó las metas alcanzadas y refrendó la función social del colegio con mayor historia y tradición jurídica en Querétaro.

Destacó cinco logros que se alcanzaron al trabajar por su gremio en tres pistas simultáneas: abogados, sociedad y gobierno.

“Creamos el primer código de ética y renovamos nuestros estatutos. Brindamos jornadas de asesoría jurídica gratuita a la población en los 18 municipios. Vinculación permanente con instituciones. Capacitación constante en áreas de especialización jurídica. Así como la credencialización de abogados colegiados”.

Al reconocer a expresidentes del Colegio que han sido pilar en estos 53 años de vida del gremio, así como al Consejo Directivo que la acompañó y a cada abogado afiliado, Mayela Portos refrendó que desde la sociedad civil organizada seguirá trabajando por Querétaro para contar con profesionistas éticos, íntegros y humanos.

“Seguiré trabajando para fortalecer a cada una de las profesiones en el Estado. Porque estoy convencida que las y los profesionistas somos pilares fundamentales en el desarrollo y funcionamiento de Querétaro en temas clave como el estado de Derecho, desarrollo social, desarrollo económico, gobernanza, educación, infraestructura y desarrollo”.