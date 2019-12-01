Queréndaro: Inseguridad y violencia impactan el turismo, pero alcaldesa se mantiene firme

Morelia, Michoacán, a 26 de septiembre de 2025.- Entre las afectaciones que el municipio de Queréndaro, Michoacán, reporta tras diversos hechos de violencia en la zona, está el turismo, señaló Diana Caballero Romero, alcaldesa de dicha demarcación, quien dijo que se mantendrá al frente de la misma.

En entrevista, a casi dos meses de que hombres armados incendiaran su vivienda familiar, la alcaldesa atribuyó la inseguridad a conflictos entre grupos delictivos, y no dirigidos contra ella.

"Yo creo que más allá de meterse con mi seguridad, cuando hay fricción, lo dijo el fiscal, cuando hay fricción entre diferentes grupos en una región, buscan desestabilizar un municipio. Y no es realmente conmigo el tema, sino que acuérdense que cuando quizá le pegan al corazón o al mandatario o mandataria, pues es la manera de desestabilizar un municipio", comentó la presidenta municipal, de extracción del Partido Verde Ecologista de México.

Apuntó que se mantiene pendiente de las investigaciones de la Fiscalía General del Estado, en relación con el incendio provocado de su casa.

"Lo estoy dejando a la autoridad competente en la materia. Yo, para poder recuperar algunos documentos familiares, visas, pasaportes, claro que también me presento a la Fiscalía y busco hacer el trámite correspondiente, que es por medio de una denuncia bajo la pérdida de documentación. Y pues bueno, ya es lo que hemos estado haciendo ahorita, recuperando documentos familiares", indicó Caballero Romero.

Sobre si continuará al frente de la demarcación, dijo que tiene un compromiso con la población que la eligió para asumir el cargo.

"Yo no puedo abandonar a mi municipio porque por eso votaron por mí y tengo que rendir cuentas y resultados en los diferentes ámbitos. No solamente es el único, por eso todo lo que hago y digo, siempre hablo de la construcción de un tejido social, de la paz", apuntó.

Uno de los hechos más recientes de violencia en Queréndaro fue una balacera el 21 de septiembre, que derivó en la suspensión de algunas actividades públicas.