Que sea efectiva reforma constitucional indígena, demanda de Víctor Manríquez

Morelia, Michoacán, a 27 de septiembre de 2024.- La reforma constitucional indígena debe ir acompañada de un compromiso de esta Legislatura, para asegurar los recursos necesarios en beneficio de este sector, y que los mecanismos de consulta previa, libre e informada que establezca la ley se implementen de manera efectiva, subrayó el coordinador de la bancada naranja en el Congreso del Estado, Víctor Manríquez González.

El líder de la bancada naranja en la LXXVI Legislatura Local, resaltó que Michoacán es tierra de pueblos originarios que han preservado su identidad y su cultura a lo largo de los años, también ha sido escenario de profundas desigualdades que han afectado el desarrollo pleno de sus comunidades indígenas, por ello, insistió en que se debe garantizar que esta reforma constitucional sea efectiva y atienda los grandes problemas que por años ha enfrentado este sector.

"Hoy hago un llamado para que no solo reconozcamos los derechos de estas comunidades, sino que tomemos acciones concretas para garantizar su cumplimiento y damos nuestro voto a favor de esta reforma constitucional", subrayó.

Víctor Manríquez puntualizó que no se puede permitir que esta reforma quede como una mera declaración de principios, sino que se debe actuar para que sus beneficios lleguen a cada rincón de nuestro estado.

"Desde la bancada de Movimiento Ciudadano estamos comprometidos en impulsar una agenda legislativa que garantice el respeto y promoción de los derechos de nuestros pueblos indígenas. Esto implica trabajar en el fortalecimiento de la educación intercultural, asegurando que nuestras niñas, niños y jóvenes puedan acceder a una educación que respete y valore su lengua y cultura".

Dejó claro que lo anterior también implica proteger sus territorios y recursos naturales que son vitales para su identidad y su subsistencia. "No podemos hablar de justicia y equidad si no destinamos los recursos suficientes para hacer realidad estos derechos. No basta con aprobar leyes y reformas, necesitamos garantizar su correcta implementación".

La reforma constitucional, puntualizó es solo el primer paso, por lo que ahora como Legislatura se tiene que trabajar unidos para asegurar que en Michoacán nuestras comunidades indígenas y afromexicanas tengan las herramientas necesarias para desarrollarse plenamente.

"Es importante trabajar de la mano con nuestras comunidades indígenas, no solo como observadores, sino como actores clave en la creación de políticas públicas que responda a sus necesidades y aspiraciones. Solo así podemos construir en Michoacán donde todas y todos tengamos un lugar digno y sin desigualdad", recalcó.