Que se respeten derechos laborales de jueces y magistrados, así como su retiro: Jorge Reséndiz

Morelia, Michoacán, a 13 de noviembre del 2024.- Que a jueces y magistrados se les respeten sus derechos laborales, se les apoye para que se retiren de manera tal que puedan hacer frente a los compromisos que tienen adquiridos, ellos no se van por ser ineptos por ser en la materia que ofrecen, no se van por ser corruptos, se van porque no tenemos la capacidad de ganar una magistratura o una diputación a través del voto directo, solicitó Jorge Reséndiz García, presidente del Poder Judicial de Michoacán.

En el marco de la promulgación y publicación de la Reforma Judicial local por ejecutivo estatal, el Magistrado Presidente recordó que fue el 15 de septiembre pasado cuando se publicó la reforma, adicion y derogación de diferentes preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del artículo 94 al 101, en ellos se establecen las bases, procedimientos, términos, modalidades y principios para la implementación del voto secreto de la ciudadanía para la elección de quienes integran el Poder Judicial de la Federación.

En ese sentido, pidió al presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Juan Antonio Magaña de la Mora, a la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Fabiola Alanis, y diputados en general, "que se permita al Poder Judicial ejercer su derecho de ser escuchado realmente, que se tome en cuenta realmente, esto con la única y escencial finalidad de aportar para que esa reforma constitucional se plasme orgánicamente de la manera más funcional posible".

Reséndiz García dejó claro que el Poder Judicial del Estado no es enemigo del Poder ejecutivo o del legislativo michoacanos, sino un acompañante en el desarrollo y paz social del estado, por ello, solicitó que se dé al Poder Judicial las herramientas necesarias para cumplir con esa necesidad.