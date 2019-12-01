Pueblo Mágico de Paracho tendrá mejora en servicios turísticos: Sectur

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Septiembre de 2025 a las 18:36:09

Paracho, Michoacán, 12 de septiembre de 2025.- La riqueza turística de Paracho se fortalece para el beneficio de los visitantes que lleguen a este Pueblo Mágico, enraizado en la Meseta Purépecha.

Sus paisajes, gastronomía y cultura cobran relevancia internacional, por ello la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), dependencia dirigida por Roberto Monroy García, llegó a Paracho para profesionalizar al sector.

Se realizó la capacitación que llevó por nombre “Personal de Primer Contacto”, la cual estuvo dirigida a prestadores de servicios turísticos, servidores públicos municipales y comerciantes del primer cuadro de la cabecera municipal, con la intención de que en eventos como la Feria Internacional de la Guitarra, o el Cantoya, Fiesta y Color, se deje una grata experiencia en los turistas, al igual que a los visitantes que llegan durante todo el año.

Monroy García informó que a este encuentro acudieron alrededor de 28 participantes, quienes fortalecieron sus habilidades de atención al visitante, conocimientos para brindar un servicio cálido y de calidad, así como fomentar el sentido de identidad y hospitalidad en beneficio del turismo en el municipio.

Luis Javier Lemus Contreras, jefe del Departamento de Capacitación y Modernización de la Sectur Michoacán, destacó que esta capacitación es parte de los esfuerzos conjuntos entre autoridades estatales, municipales y comunitarias para seguir consolidando la región como un destino turístico destacado, reconocido por su hospitalidad, cultura y tradiciones.

Estas acciones consolidan a Michoacán como un destino seguro y de calidad para el turismo nacional e internacional. Además, los visitantes aprovechan la fuerte conectividad aérea, impulsada por la administración del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.