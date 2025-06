"Proyecto Sistema Batán" es cancelado por no cumplir los objetivos planteados, afirma Gerardo Ángeles Herrera

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 27 de junio de 2025.- Gerardo Ángeles Herrera, presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Querétaro, confirmó que el Foro de Participación Ciudadana “Proyecto Sistema Batán” se canceló porque no garantiza ni cumple con los objetivos planteados.

“Ante el análisis realizado por la comisión, de las propuestas para desarrollar el foro y por ser hechos notorios se desprende que, del ejercicio de participación de expertos y ciudadanía ha sido desvirtuado por la integración de perfiles políticos”.

Señaló que, derivado de la información remitida por la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso Local se desprende que las propuestas de quienes habrán de intervenir en el foro no cuentan con la totalidad de la semblanza o currículo para determinar que los perfiles encuadran con la experiencia en materia de aguas para participar en el foro atendiendo a lo previsto en el apartado del acuerdo.

Detalló que adicional a la falta de adicionar el tema y acreditación de especialización en el tema específico planteado en términos del acuerdo que se establece el formato no se tiene condiciones para realizar esta ejecución con especialistas y ciudadanos desde un enfoque objetivo.

Recordó que, durante la sesión del 24 de junio de las comisiones unidas de Planeación y Presupuesto, Desarrollo Urbano y Obras Públicas se aprobó el formato en que habría de realizarse este foro. “Las comisiones unidas convocamos al foro de participación ciudadana en el cual habrán de participar personas especialistas, técnicos de la academia y organizaciones civiles con conocimiento probado y experiencia en el tema que nos ocupa que dentro del trámite y desarrollo de integración del foro por lo que se giró oficio a la Jucoipo para dar cumplimiento al acuerdo en su punto E que refiere que se habrá de definir una propuesta por lo que el presidente de la Jucopo realizó una solicitud de los participantes a los distintos coordinadores de los grupos y una vez integrados los remitió a la presidencia de las comisiones unidas”.

“El PAN propuso a Arturo Cevallos Molina, con la temática Desarrollo del Proyecto Sistema Batán y anexó su currículum; Morena propuso al diputado federal, Gilberto Herrera Ruiz, no anexa la ponencia ni semblanza de la currícula; el PRI propuso a Mario Zarate Luna con el tema Consideraciones Técnicas y Tecnología en Materia de Aguas Y ANEXA cuirrículum; el PT propuso a Carlos Rendería Rivera, no señala temática y anexa currículum; el Partido Verde presenta dos propuesta: Teresa Valdovinos Ortega con currículo, pero no señala la temática y Enrique Urribare Castro sin currículum y ambos con temáticas de impacto ambiental y finalmente Movimiento Ciudadano presenta dos escritos en donde propone a Nora Hilda Amaya Llaca y César Cadena Romero y en el segundo informa que quienes tendrán intervención serán Tere calzada Rovirosa y Paul Ospital Carrera por dos minutos cada uno”.