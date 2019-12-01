Protestas en México exigen liberar a connacionales detenidos en la Flotilla Global Sumud

Ciudad de México, a 1 de octubre del 2025. - En distintas ciudades de México los ciudadanos se han decidido por protestar su apoyo a los compatriotas a bordo del Global Sumud Flotilla, quienes pretendian llevar toda la ayuda humanitaria posible a Gaza, sin embargo fueron detenidos en aguas internacionales por las Fuerzas Armadas de Israel.

Protestas en las principales ciudades del país han cerrado calles al final de la tarde para pedir la liberación de Sol González, Arlín Medrano, Ernesto Ledesma, los mexicanos confirmados que han sido detenidos por las autoridades israelíes. La Secretaría de Relaciones Exteriores ha informado en un comunicado que ha solicitado el acceso consular a las autoridades de Israel y que les ha pedido “garantizar que sus derechos e integridad sean respetados en todo momento”.

Las banderas palestinas han ondeado en las principales arterias de Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, San Cristóbal de las Casas, Oaxaca y otros puntos del país. “Netanyahu asesina, y Trump patrocina”, han coreado los manifestantes.

Los otros ciudadanos que viajaban en los barcos y de los que todavía se desconoce si han sido interceptados son Carlos Pérez Osorio, Laura Alejandra Vélez Ruiz Gaitán, Miriam Moreno Sánchez y Diego Vázquez Galindo. David Peña, quien acompaña legalmente a las familias de la delegación mexicana con destino a Gaza, ha informado desde las protestas que los detenidos estarán incomunicados por 12 horas. “No se tiene información de los lugares de traslado, de las condiciones físicas de ellos ni de las condiciones de su detención”, ha asegurado frente al edificio de la Secretaría de Relaciones Exteriores.