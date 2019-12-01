Proponen iniciativa para sancionar con hasta seis años de prisión la difusión de memes o stickers sin consentimiento en México

Ciudad de México, a 3 de octubre de 2025.- El diputado de Morena, Armando Corona Arvizu, propuso reformar el Código Penal para sancionar la difusión de representaciones digitales sin consentimiento, como memes o stickers, al considerar que estas prácticas pueden dañar la reputación y la vida privada de las personas. La iniciativa contempla castigos de hasta seis años de prisión y 600 días de multa para quienes manipulen o compartan este tipo de contenidos.

La propuesta plantea modificaciones al artículo 211 -bis 8 y prevé sanciones más severas cuando el material tenga como objetivo a menores de edad, personas con discapacidad o servidores públicos. También se endurecerán las penas en casos de difusión masiva en redes sociales, plataformas de mensajería o medios electrónicos, si se demuestra un impacto negativo en la vida personal, laboral o psicológica de la víctima.

Corona Arvizu sostuvo que es urgente actualizar el marco legal frente al avance de la tecnología, ya que lo que parece entretenimiento en internet puede convertirse en una forma de acoso o ridiculización. “Cada imagen manipulada, cada audio falseado y cada meme difundido sin autorización atenta contra la dignidad y el honor de las personas”, señaló.

El legislador advirtió que las herramientas de edición digital y la inteligencia artificial ya no son simples recursos de comunicación, sino mecanismos capaces de moldear o destruir identidades en cuestión de segundos. Por ello, insistió en que es responsabilidad del Estado evitar que estas prácticas se normalicen como parte de la vida cotidiana en el entorno digital.