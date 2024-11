Proponen aumentar penas a quien realice cópula con un menor de 18 años en Querétaro

Querétaro, Querétaro, a 25 de noviembre de 2024..- Equiparar la violación y aumentar la pena de 16 a 40 años de prisión a quien realice cópula con persona menor de 18 años o que no tenga capacidad para comprender el significado del hecho son algunas de las reformas que se plantean al Código Penal del Estado de Querétaro, afirmó Claudia Díaz Gayou, diputada por el Partido del Trabajo.



Flaqueada por sus homólogas de otros institutos políticos, la petista refirió que también se propone extinguir la acción penal o, en su caso, la pena, cuando se acredite que, al momento de realizar el acto, la persona ofendida era mayor de 15 años y menor de 18 años.



“Que la persona ofendida hubiese otorgado su consentimiento expreso e inequívoco para la cópula; y que la diferencia de edad entre la persona ofendida y el inculpado no fuese mayor a cinco años”.

Asimismo, se propone incrementar la pena hasta una mitad más, cuando se acredite que el sujeto activo contactó a la víctima por Internet o cualquier medio o plataforma electrónica, digital o de comunicación; si el sujeto pasivo fuera menor de 18 años y no tenga capacidad para comprender el significado del hecho, la pena se aumentará hasta en una mitad más.



“La violencia contra las mujeres es un problema alarmante que afecta a millones de mujeres en diversas formas, incluyendo violencia física, sexual, emocional y económica. Por ello el día de hoy nos unimos como mujeres legisladoras para fortalecer nuestras leyes y castigar a quienes vulneren nuestra seguridad e integridad”.



Perla Patricia Flores Suárez, legisladora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), detalló que, con esta iniciativa reforman diversos artículos en materia de protección a las infancias del abuso sexual en delitos como violación, abuso sexual, estupro y la difusión de imágenes íntimas de una persona.



Habló de la importancia de que las mujeres legislen para evitar el acoso o cualquier tipo de violencia sexual, y la necesidad de asegurar una representación adecuada y participación activa en la creación de leyes en este tipo de temas, por lo que consideró fundamental para construir un marco legal que proteja los derechos de las mujeres y promueva la igualdad de género.



Consideró que el acoso sexual no se limita al contacto físico, sino que también incluye acoso verbal, psicológico, digital, entre otros, por lo que la participación activa de las mujeres en la creación de leyes no solo mejora las políticas públicas, sino que también fomenta el empoderamiento de las mujeres en la vida pública.

Teresita Calzada Rovirosa, diputada por Movimiento Ciudadana, informó que estos delitos se perseguirán de oficio, y con estas reformas aumentará la pena, que al día hoy es de 1 a 8 años, y se propone que aumente hasta los 12 años de prisión para aquella persona que abuse psicológicamente y de manera de complicidad en un delito en dónde sí participan mayores de edad de abuso a un menor, la pena podría alcanzar hasta los 40 años de prisión, así como una multa para la reparación del daño de la víctima.

Dijo que este es un ejemplo que da Querétaro con la reforma al Código Penal y espera que, al aprobarse esta iniciativa, se replique en los 31 estados. Pidió a los adultos no tener miedo a la denuncia y los invitó a defender a la niñez queretana y se sumen a la cruzada de protección.