Propone Ernesto Núñez iniciativa para eliminar tratos preferenciales a bebidas disfrazadas de medicamentos y garantizar equidad fiscal

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Septiembre de 2025 a las 18:46:33

Ciudad de México, a 24 de septiembre de 2025.– El diputado federal por Michoacán, Ernesto Núñez Aguilar, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), presentó una propuesta concreta durante su encuentro con el Secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora: eliminar los privilegios fiscales de productos como Electrolit, mediante una reforma legal que permitiría al Estado recuperar más de 5,000 millones de pesos anuales a partir de 2026.

El legislador explicó que la iniciativa busca reclasificar fiscalmente a las bebidas que, sin ser medicamentos, se amparan en esta categoría para evadir el pago de IVA e IEPS, así como la obligación de portar sellos de advertencia.

“Estamos proponiendo una solución concreta a esta distorsión que cuesta al erario miles de millones de pesos cada año. Es momento de que todos contribuyamos de manera equitativa”, señaló Núñez Aguilar.

La propuesta detalla la necesidad de criterios claros para distinguir entre medicamentos y bebidas de consumo general, garantizando así una equidad tributaria que asegure que todas las empresas contribuyan de manera proporcional.

Finalmente, la iniciativa contempla un periodo de transición hasta 2026, a fin de permitir que las empresas afectadas cuenten con el tiempo necesario para adaptarse a las nuevas disposiciones.