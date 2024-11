Propone Bedolla que el 4.5% del presupuesto estatal anual sea para la UMSNH

Morelia, Michoacán, a 11 de noviembre del 2024.- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, ha propuesto establecer desde la constitución local que la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) reciba el 4.5 por ciento del presupuesto total anual autorizado al estado por parte del Congreso del Estado para sus finanzas anuales.

En la presentación de la iniciativa de Reforma al artículo 143 de la constitución local, que es el artículo que habla de la UMSNH, el mandatario estatal comentó que se contempla la autonomía universitaria a nivel constitucional, presupuesto pleno establecido en la constitución, democratización universitaria, sistema propio de pensiones.

Enfatizó que en el año 2017 la UMSNH tuvo una reducción del 13 por ciento, pero fue hasta el 2021 que la Máxima Casa de Estudios alcanzó el presupuesto perdido en aquel entonces, de manera que esta iniciativa subraya que el presupuesto a la institución nunca podra ser menor al presupuesto del año anterior.

De esta manera, de ser aprobada la iniciativa por el Congreso de Michoacán, para el 2025 la Universidad Michoacana tendría 700 millones de pesos de incremento, es decir, un 19 por ciento superior al presupuesto de este año. Para el próximo año la UMSNH recibiría cuatro mil 406 millones 917 mil 122 pesos.

Ramírez Bedolla detalló que entre las problemáticas presupuestales está también el tema del retiro de los trabajadores nicolaítas, pues actualmente se tienen casi 500 solicitudes de pensión o jubilación que no se han concretado porque no alcanza el recurso, de manera que el Consejo Universitario no las aprueba.

Más de ocho mil empleados de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo se ven beneficiados con esta reforma para incrementar los recursos a la Casa de Hidalgo, enfatizó Yarabí Ávila González, Rectora de la UMSNH; agregó que se ha encuestado a los nicolaítas sobre esta reforma y la mayoría estaría a favor.

La rectora declaró que en rectorías anteriores los trabajadores tenían la incertidumbre de las condiciones de retiro que tendrán, puesto que no había certeza del pago correspondiente por sus años de servicio, así como el pago de impuestos de los trabajadores en activo como el ISR, IMSS e Infonavit.

La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo sería la cuarta entidad del país que haga constitucional el presupuesto de su universidad, seguido por Veracruz, Jalisco y Morelos. La Universidad Michoacana se compromete a un uso correcto de los recursos, apegado a las necesidades de los michoacanos, reiteró la Rectora.