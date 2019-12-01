Programas sociales de la 4T triplican su presupuesto y alcanzan casi un billón de pesos

Ciudad de México a 3 de octubre del 2025. - Desde la llegada del partido oficialista de Morena a Palacio Nacional, se ha designado una gran parte del presupuesto a los programas sociales para volverlos prioridad entre los grupos vulnerables; dicho presupuesto se triplicó hasta casi repartir un billón de pesos en el próximo año.

Según informa el Proyecto de Presupuesto a Egresos de la Federación, en el 2026, los programas con mayor cobertura social tendrán un presupuesto de 992 mil 763 millones de pesos, lo que representa un 260 por ciento de aumento respecto a los 12 programas del primer año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que representaba 276 mil 342 millones de pesos.

La expansión no solo se mide en pesos; la cobertura de beneficiarios pasó de 9.5 millones de personas en 2019 a 16.3 millones hasta agosto de 2025, un avance que no replica el mismo dinamismo del gasto social, porque cada año también crece el monto de las transferencias económicas que brinda el gobierno federal por concepto de pensiones, becas y ayudas al campo y el empleo.

Pese a la fuerte inversión que ha hecho el gobierno federal en temas sociales, Saúl Arellano sostiene que las transferencias directas a las personas representaron menos del 15 por ciento del dinero total que ayudó a que 13.5 millones de mexicanos salieran de la pobreza.