Proceso Judicial con tranquilidad y sin incidencias de seguridad: INE

Morelia, Michoacán, a 12 de mayo del 2025.- Para el Instituto Nacional Electoral (INE), la jornada del Proceso Judicial, se desarrolla sin incidencias de seguridad, señaló David Delgado Arroyo, Consejero Presidente del INE.

Apuntó que tienen la integración completa de todas las casillas y se cubrieron los recorridos por la entidad sin complicaciones.

"Hasta este momento yo veo tranquila la elección, yo no he visto un incidente que nos pueda poner en alerta sobre una situación… pero en general nosotros hemos sido capaces de recorrer todo el territorio del Estado o sea no tenemos ningún problema ,ni se ha generado ningún incidente", comentó en su rueda de prensa semanal Delgado Arroyo.

En relación al análisis efectuado por la organización México Evalúa, donde coloca a Michoacán entre las entidades con alto riesgo de violencia político criminal en las elecciones judiciales, el Consejero Presidente recordó que en el caso federal no cuentan con ninguna renuncia de candidatos.

"En principio no hay candidatos de lo que podría ser interés, por ejemplo penales que estén focalizados en una región, todos vamos a votar por todos en términos de candidaturas penales, por ejemplo, yo no le veo en este momento que alguna razón de presión haya generado renuncias de hecho, en el caso federal no tenemos ninguna renuncia, inclusive en los procedimientos que estamos en que van a cabo, que sí cubre candidaturas federales y locales de fiscalización", detalló, a la par recordó que en el INE se han cumplido a cabalidad todas las etapas del proceso del Poder Judicial y están preparados para la jornada del 1 de junio.