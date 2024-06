PRI Michoacán impugnará elección en cinco municipios

Morelia, Michoacán, a 11 de junio de 2024.- El Partido Revolucionario Institucional en Michoacán realizará al menos cinco impugnaciones en municipios donde hay elementos para una acción jurídica y obtener el triunfo, afirmó Alejandro Bribiesca Gil, secretario de Acción Electoral del Comité Directivo Estatal del PRI.

Informó que se trata de Ocampo, Jacona, Tarímbaro, Chavinda, Tangancícuaro; además se dará acompañamiento como partido al candidato de Briseñas, donde su propio equipo jurídico realiza el proceso de impugnación ante el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán.

Alejandro Bribiesca añadió el caso de Jiquilpan, donde se buscará la asignación de una regiduría para el tricolor.

Caso aparte es el municipio de Tiquicheo, donde aún no se realiza el cómputo por parte del Instituto Electoral de Michoacán, IEM, y la tendencia es de triunfo para el candidato del PRI, Mario Reyes, por lo que el Revolucionario Institucional exige que se generen las condiciones de seguridad para que el cómputo se pueda desarrollar.

“En Tiquicheo no ha habido cómputo y eso impide que nuestra planilla ganadora reciba su Constancia de Mayoría, no me voy a meter en los por qué, nada más es una violación a la legalidad y debido a que esto continúa no podemos esperar más tiempo, el día de hoy se estará presentando un recurso para que el Tribunal Electoral se pronuncie, obligue al Instituto Electoral a realizar ese cómputo y entregar las Constancias de Mayoría”, dijo.

La dirigencia estatal del PRI Michoacán que encabeza Memo Valencia denunció también que no podrá impugnar en tres municipios porque no existen condiciones de seguridad para los candidatos priistas, ante una posible injerencia del crimen organizado.

“El mismo tipo de alergia que tuvo el candidato de Zacapu, la tuvieron tres de los candidatos y no pudieron impugnar, aunque la diferencia de votos fue mínima y hubo demasiadas irregularidades, bueno pues, así como lo dice el secretario Bribiesca, es lamentable que tengamos que llegar a este punto en el que hasta para impugnar no te permitan hacerlo”, afirmó.

Acompañado de Edna Martínez Nambo, secretaria Técnica del Consejo Político Estatal, Memo Valencia indicó que el partido se encuentra inmerso ya en el trabajo al interior de cara a la próxima Asamblea Nacional del PRI, la cual se realizará el 7 de julio en la Ciudad de México.

“Se trata de la XXIV Asamblea Nacional que según lo marca el Estatuto, se debe hacer cada tres años. Se desarrollarán dos Asambleas en demarcaciones territoriales, dos Asambleas Regionales, el 19 de junio en Irimbo y el 21 de junio en Uruapan, para después llevar a cabo la Asamblea Estatal. Apenas ayer se publicó la Convocatoria para dicha Asamblea Estatal que se verificará el 23 de junio en Puruándiro, para posteriormente, llevar a cabo la Asamblea Nacional el 7 de julio”, comentó.

Se trata, dijo, de estar preparados para los retos que implica que el PRI se reinvente y se discuta la ruta para ser el partido opositor que la sociedad requiere.