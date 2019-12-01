PRI impulsa reforma a la Ley de Salud para crear centros geriátricos públicos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Septiembre de 2025 a las 17:53:10

Ciudad de México, a 23 de septiembre. - La diputada federal Socorro Jasso Nieto presentó una iniciativa para modificar la Ley General de Salud, proponiendo la implementación de un programa nacional para la creación de centros geriátricos públicos, en coordinación con los gobiernos estatales y municipales.

“La insuficiencia en la atención geriátrica no puede resolverse con esfuerzos aislados. Se requiere una estrategia nacional articulada dentro del Sistema Nacional de Salud”, afirmó.

Jasso Nieto también propuso que se establezca explícitamente la obligación del Estado de garantizar atención integral y especializada a las personas mayores, mediante programas, unidades médicas y profesionales con formación en geriatría y gerontología.

Además, la iniciativa contempla la conformación de un Registro Nacional de Prestadores Privados de Servicios Geriátricos, que permitirá dar seguimiento y supervisión continua a las instituciones autorizadas, estableciendo sanciones en caso de incumplimiento.

La diputada Socorro Jasso recordó que el envejecimiento poblacional representa uno de los mayores desafíos para la política social y de salud pública. De acuerdo con el INEGI, al segundo trimestre de 2022 residían en México 17.9 millones de personas de 60 años o más, equivalentes al 14 por ciento de la población total. Por su parte, el INAPAM estima que para 2030 esta cifra ascenderá a 20.6 millones, 15 por ciento, y para 2050 alcanzará los 35.4 millones, 24 por ciento.

Agregó que México solo cuenta con alrededor de 841 médicos geriatras certificados.