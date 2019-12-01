Presidente de Comisión de Turismo, Antonio Mendoza, invita a participar en la Kuinchekua 2026

Morelia, Michoacán, a 12 de marzo del 2026.- El presidente de la Comisión de Turismo en el congreso del Estado, Antonio Mendoza Torres, invitó a participar en la fiesta K’uínchekua 2026, que tendrá lugar del 13 al 15 de marzo en Las Yácatas del municipio de Tzintzuntzan y cuya fiesta es expresión viva de la cultura y tradición de Michoacán.

El diputado expuso que tal como lo dijo la presidenta de la Junta de Coordinación Política de la 76 Legislatura, Fabiola Alanís, nadie se puede perder esta muestra viva de las expresiones de distintas regiones del estado què brinda reconocimiento a quienes preservan la tradición.

Destacó la importancia de que el trabajo legislativo defienda la cultura, los derechos y el bienestar de los pueblos originarios en todas sus expresiones: “Recordemos que Michoacán es hogar de los pueblos purépecha, nahua, mazahua y otomí, y que la K’uínchekua visibiliza su riqueza”.

El titular de la Comisión de Turismo compartió que este 12 de marzo está dedicado a las

comunidades participantes y en coordinación con la diputada Fabiola Alanís, se realizan diversos impulsos para que las y los visitantes disfruten, conozcan nuestros valores culturales y deje beneficios en la región.

Concluyó el diputado Antonio Mendoza que el Plan Michoacán por La Paz y la Justicia, que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum, prioriza la cercanía real con las regiones del estado y brinda acompañamiento para que la cultura y los derechos de los pueblos originarios estén en el centro de las políticas públicas que llevan a cabo los gobiernos federal y estatal, con el acompañamiento del Poder Legislativo.