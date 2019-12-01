Presidenta Municipal Jeovana Alcántar encabeza entrega de apoyos a personas en situación vulnerable en Ciudad Hidalgo, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Octubre de 2025 a las 19:49:01

Ciudad Hidalgo, Michoacán, a 6 de octubre de 2025.- La Presidenta Municipal de Hidalgo, Jeovana Mariela Alcántar Baca, acompañada de regidores, funcionarios municipales y representantes de las empresas participantes, encabezó la entrega de apoyos a personas en situación vulnerable, realizada en el Museo Tlaximaloyan.

A través del Sistema DIF Municipal y en colaboración con distintas empresas como Merza, ke Paso Mi Chen y La Pecerita, se logró beneficiar a más de 70 personas, con la entrega de 11 sillas de ruedas, 60 despensas y una silla de baño, brindando apoyo directo a quienes más lo necesitan.

La Presidenta Jeovana expresó su agradecimiento a las empresas que se sumaron a esta noble causa: “Agradezco de corazón a quienes han decidido unirse para ayudar; cuando sociedad y gobierno trabajamos juntos, logramos cambiar vidas”, destacó.

El Ayuntamiento reafirma su compromiso de seguir impulsando acciones solidarias que mejoren la calidad de vida de las familias hidalguenses, fortaleciendo los lazos de colaboración con el sector privado y la comunidad.