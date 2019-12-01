Presidenta Municipal Jeovana Alcántar encabeza entrega de apoyos a personas en situación vulnerable en Ciudad Hidalgo, Michoacán

Presidenta Municipal Jeovana Alcántar encabeza entrega de apoyos a personas en situación vulnerable en Ciudad Hidalgo, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Octubre de 2025 a las 19:49:01
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad Hidalgo, Michoacán, a 6 de octubre de 2025.- La Presidenta Municipal de Hidalgo, Jeovana Mariela Alcántar Baca, acompañada de regidores, funcionarios municipales y representantes de las empresas participantes, encabezó la entrega de apoyos a personas en situación vulnerable, realizada en el Museo Tlaximaloyan.

A través del Sistema DIF Municipal y en colaboración con distintas empresas como Merza, ke Paso Mi Chen y La Pecerita, se logró beneficiar a más de 70 personas, con la entrega de 11 sillas de ruedas, 60 despensas y una silla de baño, brindando apoyo directo a quienes más lo necesitan.

La Presidenta Jeovana expresó su agradecimiento a las empresas que se sumaron a esta noble causa: “Agradezco de corazón a quienes han decidido unirse para ayudar; cuando sociedad y gobierno trabajamos juntos, logramos cambiar vidas”, destacó.

El Ayuntamiento reafirma su compromiso de seguir impulsando acciones solidarias que mejoren la calidad de vida de las familias hidalguenses, fortaleciendo los lazos de colaboración con el sector privado y la comunidad.

 

 

Noventa Grados
Más información de la categoria
Fallece en un hospital el hombre que fue baleado en la tenencia de Tacícuaro, municipio de Morelia, Michoacán
Guardia Nacional se accidenta al atender un reporte; un elemento falleció y dos más resultaron heridos en León, Guanajuato
Se registra incendio de un horno de leña en un restaurante de Morelia, Michoacán; solo hubo daños materiales 
Fin de semana violento en Michoacán deja 21 asesinatos, entre ellos policías municipales
Más información de la categoria
Fin de semana violento en Michoacán deja 21 asesinatos, entre ellos policías municipales
Desbordamiento de la presa La Soledad, deja afectaciones en al menos 155 hectáreas agrícolas en Tolimán, Querétaro
Asesinan en Guerrero al sacerdote Bertoldo Pantaleón: estaba reportado como desaparecido
FGR investiga a Policía de Villamar por posesión de fusil ilegal; el municipio está entre los focos rojos por fosas clandestinas en Michoacán 
Comentarios