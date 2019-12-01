Presidenta municipal de Hidalgo da a conocer actividades de la Tradicional Feria Regional de Todos los Santos 2025

Ciudad Hidalgo, Michoacán., a 26 de septiembre de 2025.- La Presidenta Municipal de Hidalgo, Jeovana Alcántar, acompañada de Regidores y Funcionarios Municipales, en rueda de prensa ante medios de comunicación locales y regionales, dio a conocer las diversas actividades, artísticas, culturales y gastronómicas en el Marco de la Tradicional Feria Regional de Todos los Santos 2025 “Tradición Sabor y Alegría” que se efectuará del 24 de octubre al 09 de noviembre del año en curso en los campos deportivos de Tierras Coloradas, donde además de los juegos mecánicos, se podrá disfrutar de la muestra gastronómica, Mueblera, artesanal y una gran cartelera de artistas de talla nacional e internacional.

La alcaldesa, manifestó que serán tres fines de semana (viernes, sábado y domingo) con un cartel de artistas de primer nivel a partir de las 21:00 horas, iniciando el viernes 24 de octubre con la presentación de Gloria Trevi, sábado 25 de octubre Marisela, domingo 26 de octubre Luis Ángel (El Flaco), viernes 31 de octubre Pandora y Flans, sábado 01 de noviembre La Adictiva, domingo 02 de noviembre Emmanuel, viernes 07 de noviembre Los Huracanes de Nuevo León, sábado 08 de noviembre Pancho Barraza y para cerrar con broche de oro, el domingo 09 de noviembre se presenta Cuisillos, todo esto en el foro de espectáculos de la Feria y para los que gustan del espectáculo ecuestre, el sábado 01 de noviembre, José Manuel Figueroa tendrá un a presentación especial en la Plaza de Toros El Relicario a las 4 de la tarde, la entrada a la zona general será totalmente gratis y en la zona VIP tendrá un costo que se dará a conocer a partir del primero de octubre, la venta de boletos será en la Presidencia Municipal.

Agregó que se espera superar la derrama económica de más de 50 millones de pesos que se registró el año pasado, ya que se tendrán visitantes de todo el Estado de Michoacán, así como de estados vecinos como Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Querétaro, Colima, Jalisco, sin faltar de nuestros paisanos que radican en los Estados Unidos, que además de disfrutar de nuestra feria, nuestras tradiciones y costumbres, con seguridad y tranquilidad, también podrán visitar, los atractivos turísticos que nos caracteriza como la zona de los Azufres, el Corredor Turístico de las Tres Presas, las Grutas de Tziranda y los monumentos históricos de nuestra ciudad como el Templo de San José y su Cruz Atrial, el Convento Franciscano, la Parroquia del Perpetuo Socorro, el Museo Tlaximaloyan entre otros.

Indicó que también los artistas locales, estarán engalanando esta feria de Todos los Santos, por lo que en los próximos días se darán a conocer más detalles de sus participaciones, tanto en el foro de espectáculos como en la Zona Oasis; mencionó además que habrá zona de Juegos Mecánicos con Atracciones FAI, Exposición Mueblera, Artesanal, Gastronomía, Bares y muchos más atractivos.

Alcántar Baca, informó que la feria arrancará con la ya tradicional caravana de Feria que partirá de la Plaza del Migrante a las 17:00 horas del viernes 24 de octubre, donde participan diversas instituciones educativas, con carros alegóricos y presentación de catrinas, para llegar al recinto ferial y ser inaugurado este escaparate por las Autoridades Municipales e invitados especiales.