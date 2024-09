“Presidenta del congreso de Michoacán frena bienestar al pueblo”: Fidel Calderón Torreblanca

Morelia, Michoacán; 12 de septiembre del 2024.- El diputado Fidel Calderón Torreblanca lamentó que la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Michoacán, Laura Ivonne Pantoja Abascal sea omisa para realizar la declaratoria de reforma constitucional en materia de Bienestar; incluso, agregó, ignoró convocar a una sesión para discutir y votar la minuta de Reforma al Poder Judicial.

Calderón Torreblanca, indicó que solicitó a Pantoja Abascal considerara, en la orden del día de la sesión extraordinaria del pasado 5 de septiembre, la declaratoria de reforma constitucional, sin que la diputada presidenta cumpliera con su obligación, por lo que, se vio en la necesidad de insistir en la petición para que mañana viernes, se haga la declaratoria correspondiente, sin embargo, hasta este momento, el asunto no está considerado en el orden del día.

La reforma a la Constitución de Michoacán promovida por el ex diputado federal fue aprobada por unanimidad el pasado 19 de junio del 2024, y equivale a la que el Presidente López Obrador presentó para reconocer en la Carta Magna, el derecho al bienestar de los mexicanos.

Este cambio constitucional hace obligatoria la concurrencia de estados y municipios para facilitar el acceso de las personas a los programas de bienestar, por lo que potencializará la implementación de los nuevos programas sociales de la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo.

“Es lamentable la actitud omisa, sobre asuntos de trascendencia en la vida de los michoacanos, como es el caso de esta reforma constitucional en materia de bienestar y la reforma al Poder Judicial”. Expresó el legislador.

Respecto a la reforma al Poder Judicial, el diputado morenista dijo desconocer el motivo por el cual, la presidenta de la Mesa Directiva no convocó a una sesión para discutir y votar la minuta, como sucede en otras entidades del país, luego de que fue aprobada y turnada desde el Senado de la República, ayer miércoles.