Presidencia del Congreso presenta informe del Primer Año Legislativo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Septiembre de 2025 a las 07:11:30

Morelia, Michoacán, 15 de septiembre de 2025.- La presidenta de la Mesa Directiva, la diputada Giulianna Bugarini Torres, rindió el informe de actividades realizadas en el Primer Año Legislativo de la Septuagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado, en el que se aprobaron 240 Dictámenes y 230 Acuerdos.

La Diputada Giulianna Bugarini Torres, en cumplimiento a lo dispuesto a la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado, dio a conocer al Pleno Legislativo que durante el primer año se llevaron a cabo 79 sesiones, de las cuales 28 fueron ordinarias, 45 extraordinarias y 6, sesiones solemnes.

La presidenta de la Mesa Directiva informó que durante el Primer Año Legislativo se presentaron un total de 795 iniciativas, 384 dictámenes, 11 informes y 125 propuestas de acuerdo.

Agregó que fueron 74 los posicionamientos que legisladoras y legisladores fijaron ante la Tribuna del Congreso del Estado.

Al dar lectura del informe respectivo, señaló que fueron 5 las denuncias de juicio político que el Poder Legislativo recibió para su debida atención.

Conforme a lo que establecen los artículos 33 y 282 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado, la diputada Giulianna Bugarini llevó a cabo la clausura de Ley del Primer Año Legislativo.

Con dicho informe, las y los diputados dieron muestra de su compromiso con Michoacán, al generar iniciativas, pero sobre todo dictaminar las reformas o los nuevos ordenamientos jurídicos que permitirán el desarrollo del estado, pero sobre todo, el bienestar de sus habitantes.