Preservar la calidad de vida y seguridad de los queretanos, es el reto permamente: Felifer Macías

Querétaro, Querétaro, a 12 de septiembre de 2025.- Preservar la calidad de vida y seguridad, las prioridades de Felifer Macías Olvera, presidente municipal de Querétaro.

“El reto permanente y que vamos va a ser siempre como prioridad son dos: preservar la calidad de vida de la gente, de los queretanos. Hoy vivimos en una de las ciudades más bonitas del país, vivimos en los estados más bonitos del país y no lo decimos nosotros, lo dicen todos los indicadores a nivel nacional”.

Recordó que el mayor reto en medio de un contexto nacional bastante complejo y de violencia que está desbordada, el otro de los retos es generar certidumbre económica para que no le pegue a la inversión y el empleo a nivel nacional.

“En Querétaro sigue habiendo más empleo, sigue llegando más inversión y hay más seguridad, entonces los retos serían preservar la calidad de vida y blindar la seguridad de los queretanos”.

Por ello, dijo, todo lo que hacen en materia de seguridad es transversalmente porque se fortalece a los cuerpos policiales.

“Ayer ingresamos más de 50 nuevos elementos a la Policía Municipal, entre Guardia Cívica y policías de proximidad y de reacción, que es también uno de los principales retos que yo tengo, cubrir la demanda poblacional porque al ser Querétaro la ciudad que más crece, tenemos que seguir generando buenos policías de la mayor confianza y que hoy los tenemos, somos número uno en certificación policial a nivel nacional”.

Destacó que otro de los temas importantes en su administración es en materia de infraestructura pluvial e hídrica.

“Es necesario seguir preservando y dar mantenimiento a la ciudad misma, la limpieza, la cobertura de parques y jardines, es decir, todo lo que vaya enfocado al día a día de la gente para que tenga una calidad de vida de primer nivel”.

Destacó que gracias al trabajo conjunto entre los tres niveles de gobierno, el municipio cuenta con mayor tranquilidad y seguridad para las familias y refrendó su compromiso de mantener la coordinación con la Fiscalía General del Estado y las distintas corporaciones para que Querétaro se mantenga como referente nacional y uno de los lugares más seguros del país.